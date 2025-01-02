文化部與地方聯手 鼓勵萬人場館「以實名制防堵黃牛」

近期熱門演唱會門票陸續開賣，為遏止黃牛，文化部已於去年12月中與六都召開研商會議，討論六都市內萬人以上公有場館。除持續以文化部補助資源，鼓勵熱門演唱會主辦單位主動規畫實名制入場外，也請六都研議在熱門演唱會採實名制者優先提供檔期或場租優惠、實名制納入場地租用契約等方案，期盼中央、地方共同聯手，推動熱門演唱會「以實名制防堵黃牛」。

文化部表示，《文化創意產業發展法》112年6月修正施行後至今，文化部已收受約8000件檢舉案，近期國內外天王天后級歌手紛紛登台開唱，加上台北大巨蛋啟用，黃牛票檢舉更是暴增。文化部持續與警方及地方政府收案、查察，如內政部警政署刑事警察局10月底破獲黃牛集團，也是依據文化部提供不正方式掃票紀錄，循線追查到以機器人程式大量掃票累犯。

文化部說，從檢舉案件觀察，檢舉案最多的前10名活動都是未實施實名制的演唱會，而如劉德華、宇多田光、太妍等採取實名制者，檢舉案件明顯偏低，僅有個位數。由數據可知，實施實名制確實為防堵黃牛的有效方式之一。

此外，檢舉案量前3名的活動舉辦場地都為萬人以上大型場館，包含臺北大巨蛋、台北小巨蛋、高雄世運主場館。

為對症下藥，文化部持續主動聯繫熱門演唱會主辦單位，提供實名制辦理案例及宣導補助資源，目前已有80個演唱會採取實名制措施。同時，文化部也於去年12月中主動邀集六都就實名制進行意見交換。

綜合會議討論，文化部表示，售票方式屬商業機制，參考世界各國經驗，目前也多未採行實名制強制入法規定，但六都多表達將透過管理面協力宣導或響應，增加主辦單位實施實名制意願，例如台北市政府近期已研議台北小巨蛋試辦實名制場租優惠、演唱會經濟最蓬勃的高雄市政府也承諾依此原則加強協調。