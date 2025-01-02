影／麥當勞案敲響警鐘 協會籲防治職場性騷擾刻不容緩
暖暖Sunshine協會與麥當勞案被害者家屬，今天一同在立法院舉行記者會。暖暖Sunshine協會表示根據勞動部2023年公布的「工作場所就業平等概況」顯示，台灣推估有34.3萬名員工曾遭受到性騷擾，但其中超過一半員工未提出申訴，顯示職場性暴力黑數極高。
麥當勞案受害者家屬表示調查過程中，調查人員態度先入為主心證，試圖引導為感情問題，此等方式非中立並有偏頗，且公司並未協助安排心理諮商服務進行情緒穩定，公司內部有法務部門人力組成調查小組，卻未能給予有效且必要的法律諮詢協助及後續追蹤關懷輔導，以致無司法程序經驗的18歲被害人如無頭蒼蠅般慌亂焦慮，最終受害人在身心煎熬下選擇輕生。
暖暖Sunshine協會提出四大訴求，第一、修訂並完善法規細則，落實社會責任，第二、性騷擾處理與防治教育訓練流程透明化，第三、邀請社會共同參與暖暖胞行動，第四、尋找遭遇權勢性暴力者，提供義務諮詢。
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