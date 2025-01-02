台灣唯一！ 今年全球最受矚目旅遊目的地 高雄演唱會觀光入選

去年約785萬人次國際旅客來台，僅回到疫情前6成5水準。旅遊電商平台Klook揭曉2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單，其中，高雄近年來舉辦多場國際級演唱會，憑藉其演唱會觀光經驗與多元活動資源，成為台灣唯一入選的城市，為亞太地區音樂旅遊的熱門目的地之一。

Klook舉辦「2024未來旅遊樣貌趨勢」論壇，探討如何透過大型展演活動激發台灣觀光發展潛能，同步揭曉2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，根據Klook亞太區旅遊脈動大調查，84%亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28%因想參與當地活動而出走，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前3名活動類型，高雄的多元活動資源與便捷基礎設施，讓其成為亞太地區旅遊市場的亮點。

Klook全球目的地夥伴關係資深總監鄭書恒說，高雄憑藉其國際級演唱會經驗與安全便利設施，持續在全球旅遊市場中累積品牌知名度，未來Klook將結合全球平台優勢，推出更多結合演唱會、城市文化與深度體驗的旅遊套裝方案。

Klook表示，2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單，根據旅客預訂量及搜尋量的年增幅精選而成，其他入選的新興旅遊市場包括，以壯麗自然景觀與原住民文化吸引全球旅客的澳洲達爾文、世界遺產與自然美景成為旅遊熱點的日本日光，還有越南富國島、土耳其伊斯坦堡等。