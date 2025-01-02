立榮假期周年慶超殺優惠 振興觀光花蓮增班天天飛

跨年夜許多民眾狂歡之餘不免飲酒助興，於是有不少醉倒路邊的狀況發生。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示「一年一度…唉！」，從照片中可見，有兩名穿著時尚摩登的女生，倒臥在大樓門口的垃圾堆上頭，看上去狀似前晚喝到不醒人事的爛醉姿態，一旁還有路人拿著手機正在拍照。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「厲害的！」

2025-01-02 09:35