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立榮假期周年慶超殺優惠 振興觀光花蓮增班天天飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
立榮航空提供每日松山-花蓮飛航班，並於2025年1月20日至1月25日推出限量優惠，2天1夜機加酒自由行，每人最低1,726元起。業者提供
立榮航空提供每日松山-花蓮飛航班，並於2025年1月20日至1月25日推出限量優惠，2天1夜機加酒自由行，每人最低1,726元起。業者提供

「立榮假期」為國內航空自由行的領導品牌，自長榮航空直營旅行社「長汎假期」總代理以來已經滿四週年，逐年刷新旅客人次紀錄，穩步邁入第5個年頭。

立榮航空表示，為回饋旅客長期的支持，立榮假期即日起至1月25日舉辦週年慶「勢不可擋」優惠活動！澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東五大目的地週週限時折扣，2天1夜機加酒自由行，每人最低1,726元起；完成訂單還能參加抽獎，機票、住宿券、千元抵用券等好禮送不停。

此外，立榮假期週年慶「勢不可擋」優惠促銷活動，即日起至1月25日期間各航線將提供限時限量的折扣優惠，還有多重好康與專屬福利，讓您在享受優惠的同時，還有機會獲得超值獎項。第一重：人人有獎，千元大禮包、第二重：週週限時、限量搶購。

立榮假期「勢不可擋」週年慶優惠活動，2天1夜機加酒自由行，每人最低1,726元起，購買還抽機票送折扣碼。業者提供
立榮假期「勢不可擋」週年慶優惠活動，2天1夜機加酒自由行，每人最低1,726元起，購買還抽機票送折扣碼。業者提供

立榮航空 自由行 長榮航空

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