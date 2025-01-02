流感增溫！台中年輕人衝診所打疫苗 醫曝：3症狀要小心

流感疫情增溫，台中診所醫師施勝桓觀察，近期流感就診增加，若出現高燒、痠痛、極度倦怠等3大症狀，應盡速就醫；昨為公費流感疫苗全齡接種首日，診所昨就吸引近50名年輕人接種，接種原因有出國、春節參加活動和常感冒等。

台中市衛生局長曾梓展說，為提供便利接種服務，文心森林公園疫苗接種站1月26日前每周六下午1時至5時、周日上午8時至12時，無須預約、隨到隨打，提供新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及M痘等4種公費疫苗；衛生所本月起也陸續開辦小型疫苗快打站。

疾管署傳染病倉儲系統資料顯示，台中市上周（去年12月22日至28日）類流感門、急診就診人次分別為1萬7241人次、907人次，皆高於2023年同期1萬3863人次、872人次。上周台中衛生局接獲2起校園疑似上呼吸道群聚案，學生都已就醫康復。

施勝桓觀察，近期門診流感就診增加，以高燒、痠痛、極度倦怠等3大症狀最多，若民眾出現疑似症狀請盡速就醫；昨天到診所接種公費流感疫苗有近50人，幾乎都是年輕人，最多是要出國，其次是春節、尾牙活動多，怕被傳染，也有年輕人因常感冒打疫苗預防，也有看到朋友在臉書或脆上分享也來打。