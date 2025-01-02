立榮假期周年慶優惠 2天1夜機加酒1726元起

「立榮假期」自長榮航空直營旅行社「長汎假期」總代理以來已經滿4周年，為回饋旅客支持，即日起至1月25日舉辦周年慶「勢不可擋」優惠活動，澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東5大目的地周周限時折扣，2天1夜機加酒自由行，每人最低1726元起；完成訂單還能抽機票、住宿券、千元抵用券等。

立榮假期表示，周年慶「勢不可擋」優惠促銷活動即日起至1月25日各航線將提供限時限量的折扣優惠，第一重凡在周年慶期間訂購任一商品，即可獲得500元立榮假期優惠折扣碼與500元長榮假期折扣碼；第二重為每周精選澎湖、金門、馬祖及花東等旅遊地點限量優惠。

第三重為指定租車服務買24小時送24小時；第四重於活動期間訂購機加酒，將於2月8日抽出立榮航空國內來回機票、飯店住宿券等好禮。

另外，立榮假期指出，立榮航空去年12月26日起提供松山-花蓮天天飛航服務，將同步推出優惠，2天1夜機+酒自由行每人1726元起，並與花蓮理想大地、花蓮秧悅美地度假酒店及台東立麗大飯店等飯店合作，推出特惠組合。