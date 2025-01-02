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國旅新規上路忘記帶牙刷怎麼辦？ 環境部：可向業者索取或購買
旅宿業新規今年元旦起上路，全台飯店、旅館昨天起不再主動提供一次性個人衛生備品，包含梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡等用品。但是忘記自備衛生用品怎麼辦？環境部表示，忘記帶了別擔心，可以向旅宿業者索取用品，旅宿業者得讓民眾購買。
自元旦起，觀光旅館、民宿等旅宿業者，不得主動提供個人衛生用品，鼓勵消費者自備。環境部表示，每年預計可以減少4.6億個小包裝旅宿用品，一年可減碳約2500公噸。
環境部表示，根據新上路的新法規定，旅宿業者須將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵自備。
環境部說，民眾出門前記得檢查行李，自備個人衛生用品，環保又方便。
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