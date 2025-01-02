立榮假期振興花蓮觀光 2天1夜最低1,726元起

「立榮假期」自長榮航空直營旅行社「長汎假期」總代理以來已經滿四周年，逐年刷新旅客人次紀錄，邁入第5個年頭。為回饋旅客長期的支持，立榮假期即日起至1月25日舉辦周年慶「勢不可擋」優惠活動。澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東五大目的地周周限時折扣，2天1夜機加酒自由行，每人最低1,726元起；完成訂單還能參加抽獎，機票、住宿券、千元抵用券等好禮送不停。

立榮假期周年慶「勢不可擋」優惠促銷活動，即日起至1月25日期間各航線將提供限時限量的折扣優惠，還有多重好康與專屬福利，讓您在享受優惠的同時，還有機會獲得超值獎項。

第一重：人人有獎 千元大禮包

凡在周年慶期間內訂購任一商品，即可獲得價值1,000元的大禮包，內含500元立榮假期優惠折扣碼與500元長榮假期折扣碼，超值優惠讓您提早再規劃下次旅程。

第二重：周周限時、限量搶購

每周精選澎湖、金門、馬祖及花東等熱門旅遊地點，限量優惠搶購，看準時機下訂最划算。

第三重：指定租賃優惠

指定租車服務買24小時送24小時，讓您在花東或其他旅遊目的地的行程更加輕鬆便捷，無論是家庭出遊還是自由行，皆能輕鬆掌控。

第四重：下單抽機票&住宿

於活動期間即日起至1月25日訂購之機加酒訂單，將於2月8日抽出得獎者：頭獎：立榮航空國內來回機票1張（共4名）；二獎：澎湖、金門、馬祖等飯店住宿券（共16張）；松山-花蓮天天相連 花蓮觀光再啟動。

立榮航空自2024年12月26日起提供松山-花蓮天天飛航服務，為花東觀光注入新活力，立榮假期同步推出超值優惠，2天1夜機+酒自由行每人僅1,726元起，並與花蓮理想大地、花蓮秧悅美地度假酒店及台東立麗大飯店等知名飯店合作，推出專屬特惠組合。無論是與家人、朋友共度悠閒假期，還是享受獨自放鬆的時光，都能在立榮假期「勢不可擋」周年慶找到最合適的選擇。

另外，為了優化旅客訂購體驗，立榮假期推出全新AI聰敏客服。無論旅客身處何處，都能隨時在「訂購流程」、「報到/選位」以及「訂單變更/取消」等提供即時協助。立榮航空深深感謝每位旅客一路以來的支持與厚愛，未來將繼續不斷突破創新，提供更豐富的高品質的旅遊服務與產品。