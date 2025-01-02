食藥署長接任者難產 藥界大佬曝一事處理不好會成災難

衛福部食藥署長莊聲宏預計本月15日屆齡退休，誰來接手成為相關領域矚目重點。藥師公會全聯會理事長黃金舜今疾呼，新署長應由藥界徵才，以尚未解決的輸液供應為例，若處理不好，「會變成藥界的災難」，他已徵詢多人都有高度意願，待主管機關詢問提供名單。他強調，新署長要與食品、藥品界充分溝通，人和才能政通。

藥師公會全聯會表示，食藥署署長承擔國人食品、藥物供應無虞及保障安全責任重大，應以專業分工考量，採用藥界專家為人選，方能有效守護國人藥品、及食品供應無虞及安全。新冠疫苗、防疫物資及去年五月爆發的輸注液缺藥危機，都與人民健康及大醫療環境環環相扣；目前健保藥價制度、藥品供應斷鏈及藥品品質監管制度均是巨大潛在危機，偽禁藥物流竄市面以及合法藥品的濫用，更對國人健康構成極大威脅。

黃金舜說，醫藥界盛傳，衛福部長邱泰源將找一位醫界出身人選接任食藥署長，「引起藥界很大的不安」，因為食藥署除了藥物監督、藥證發放，還有缺藥的處理，目前輸液問題處理並不完善，各大醫院輸液問題多，未來署長如果處理不好，「會變成藥界的災難」。

黃金舜表示，對於食藥署長人選，邱泰源表示，去年五月尋求各大院校院長系主任、各大醫學中心，有無符合資格的藥師，但大家意願不高。「但我理解的，跟他理解的好像不太一樣」，黃金舜說，最近詢問很多人都有高度意願，也符合署長相關條件，非常多優秀人才，如果主管單位來詢問意見，自己必然會提供。

先前外傳台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛接任，但他本人否認。黃金舜直言，「個人對他非常尊敬，加上他在寶林茶室中毒案表現非常優秀」，但食藥署主管業務不只有食品，還有藥品，過去的食藥署長多半具有藥學背景，如果只強調食品，「我覺得藥界真的是惶恐不安」。

黃金舜說，現在藥品管理非常困難，包括現任署長莊聲宏接任以來，做事很認真，但很多部分要慢慢一一克服，新署長如有藥學背景、夠理解藥品，再接會比較得心應手，此外未來接任署長的人選，要跟食品、藥品界充分溝通，「人和才有辦法政通，不要一上去人和、政通都沒辦法，也不好」。

全聯會呼籲，政府遴選食藥署長人選時，應充分考慮藥界意見與建議，以確保能夠選出最適當的人選，相關政策的制訂和推行，亟需一位除藥學專業知識外，更具有相關臨床實務、產業脈動的領導者，如此不但能夠有利於合理制度及政策的訂定，更將有利從源頭上打擊偽禁藥物及不當用藥等問題，更能加強對藥品品質監督，同時能更好地響應民眾的用藥需求與健康關懷，是健康臺灣政策不可或缺的一塊基石。