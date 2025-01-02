快訊

月薪可達12萬 普通人也能成為減碳英雄「碳盤查專家」

不敗女王順風順水？盧秀燕自比梅花：我一路在野

3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署長接任者難產 藥界大佬曝一事處理不好會成災難

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，新任食藥署長應由藥界徵才。本報資料照片
藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，新任食藥署長應由藥界徵才。本報資料照片

衛福部食藥署長莊聲宏預計本月15日屆齡退休，誰來接手成為相關領域矚目重點。藥師公會全聯會理事長黃金舜今疾呼，新署長應由藥界徵才，以尚未解決的輸液供應為例，若處理不好，「會變成藥界的災難」，他已徵詢多人都有高度意願，待主管機關詢問提供名單。他強調，新署長要與食品、藥品界充分溝通，人和才能政通。  

藥師公會全聯會表示，食藥署署長承擔國人食品、藥物供應無虞及保障安全責任重大，應以專業分工考量，採用藥界專家為人選，方能有效守護國人藥品、及食品供應無虞及安全。新冠疫苗、防疫物資及去年五月爆發的輸注液缺藥危機，都與人民健康及大醫療環境環環相扣；目前健保藥價制度、藥品供應斷鏈及藥品品質監管制度均是巨大潛在危機，偽禁藥物流竄市面以及合法藥品的濫用，更對國人健康構成極大威脅。

黃金舜說，醫藥界盛傳，衛福部長邱泰源將找一位醫界出身人選接任食藥署長，「引起藥界很大的不安」，因為食藥署除了藥物監督、藥證發放，還有缺藥的處理，目前輸液問題處理並不完善，各大醫院輸液問題多，未來署長如果處理不好，「會變成藥界的災難」。

黃金舜表示，對於食藥署長人選，邱泰源表示，去年五月尋求各大院校院長系主任、各大醫學中心，有無符合資格的藥師，但大家意願不高。「但我理解的，跟他理解的好像不太一樣」，黃金舜說，最近詢問很多人都有高度意願，也符合署長相關條件，非常多優秀人才，如果主管單位來詢問意見，自己必然會提供。

先前外傳台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛接任，但他本人否認。黃金舜直言，「個人對他非常尊敬，加上他在寶林茶室中毒案表現非常優秀」，但食藥署主管業務不只有食品，還有藥品，過去的食藥署長多半具有藥學背景，如果只強調食品，「我覺得藥界真的是惶恐不安」。  

黃金舜說，現在藥品管理非常困難，包括現任署長莊聲宏接任以來，做事很認真，但很多部分要慢慢一一克服，新署長如有藥學背景、夠理解藥品，再接會比較得心應手，此外未來接任署長的人選，要跟食品、藥品界充分溝通，「人和才有辦法政通，不要一上去人和、政通都沒辦法，也不好」。    

全聯會呼籲，政府遴選食藥署長人選時，應充分考慮藥界意見與建議，以確保能夠選出最適當的人選，相關政策的制訂和推行，亟需一位除藥學專業知識外，更具有相關臨床實務、產業脈動的領導者，如此不但能夠有利於合理制度及政策的訂定，更將有利從源頭上打擊偽禁藥物及不當用藥等問題，更能加強對藥品品質監督，同時能更好地響應民眾的用藥需求與健康關懷，是健康臺灣政策不可或缺的一塊基石。

台大醫學院 食藥署 黃金

延伸閱讀

狼醫事件頻傳 邱泰源：建置平台公布名單可研議

公開狼醫姓名、不良紀錄查詢 邱泰源：衛福部將研議

老人免健保費「繳稅門檻5%」可行？ 邱泰源指應維持現狀

財劃法修正衝擊衛福部 邱泰源：6大健康政策恐受影響

相關新聞

兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣...

食藥署長接任者難產 藥界大佬曝一事處理不好會成災難

衛福部食藥署長莊聲宏預計本月15日屆齡退休，誰來接手成為相關領域矚目重點。藥師公會全聯會理事長黃金舜今疾呼，新署長應由藥...

兩辣妹跨年喝太嗨「垃圾堆當床」 網見動作起疑：劇情不簡單

跨年夜許多民眾狂歡之餘不免飲酒助興，於是有不少醉倒路邊的狀況發生。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示「一年一度…唉！」，從照片中可見，有兩名穿著時尚摩登的女生，倒臥在大樓門口的垃圾堆上頭，看上去狀似前晚喝到不醒人事的爛醉姿態，一旁還有路人拿著手機正在拍照。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「厲害的！」

天氣3重點 賈新興：未來1周桃園以北、宜蘭氣溫低於20度

未來10天天氣3個重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及下周一受東北季風影響，下周一雖受東北...

80歲免評巴氏量表 洪申翰：將和衛福部研議降低衝擊

立法院日前通過就業服務法第46條修正案，將開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外...

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

台北捷運跨年夜同時面臨台北101煙火秀、市府跨年晚會、天后張惠妹演唱會終場等活動，人潮幾乎都集中在信義區，相當考驗北捷疏運能力。為此，北捷喊出口號「排隊等進站不如走路搭綠線」，並祭出「免費搭乘」的優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。