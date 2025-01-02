兩波冷空氣接力今濕涼！下周冷氣團急凍5天…探10度低溫

未來1周主要有兩波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東今天表示，今明兩天是第一波，下周一開始又有另外一波更強的冷空氣影響台灣。最近1周冷空氣變換的頻率比較高，不過，預估下周一整周維持比較冷的天氣，提醒民眾留意這個變化。

林伯東表示，目前有一個高壓中心逐漸出海，不過台灣附近基本上受到這個冷空氣影響，東北風逐漸增強當中。華北另外的冷空氣逐漸南下當中，預期今明兩天的天氣主要受到這一些冷空氣的影響，慢慢變得比較冷一些。

到了周末，慢慢地高壓出海，轉為偏東風，各地天氣稍微回溫一些。林伯東表示，尤其周日台灣東方會有一個低壓生成，逐漸往日本方向前進；中國這個區域也是有冷空氣蠢蠢欲動要南下，下周一開始就會有冷空氣影響台灣，這波冷空氣比較強，預估會到大陸冷氣團的強度，持續的時間比較久，而下周三高壓還沒有出海，所以預估這3天受到大陸冷氣團影響；甚至到下周五持續有冷空氣補充下來，所以到了下周五之前都是受到大陸冷氣團影響。

未來1周天氣趨勢，林伯東表示，今明兩天主要受到東北季風影響，各地濕涼，尤其迎風面整天感受比較涼。周六、周日東北季風減弱，西半部地區可能要注意溫差問題，早晚比較涼、白天高溫可以來到20度以上。下周一冷氣團再度南下影響，各地明顯轉冷，降溫幅度比較大。下周的冷空氣影響時間比較久，多注意保暖工作。

降雨趨勢部分，林伯東表示，目前主要受到中高層雲系影響，各地都有零星降雨出現，尤其山區降雨比較明顯，今天一整天持續這樣的情形，到了明天才會逐漸轉乾。氣象署發布大雨特報，南方雲系北移，今天南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率。明天只剩下迎風面和中南部山區、東半部零星降雨。

林伯東表示，周六整個水氣逐漸減少，迎風面的北部、宜蘭、花蓮降雨稍微再持續一些些，周日因台灣東邊有低壓生成，預期水氣再多一些，北部、東半部、恆春半島都有降雨情形，持續到下周一白天。下周一晚上之後逐漸轉乾，冷空氣正式下來之後都是乾的，所以下周二、周三整體來說都是比較少雨的天氣。

高山有無降雪機會？林伯東表示，今天到明天台灣附近水氣比較多，中部以北3500公尺以上高山留意降雪的情形。下周整個高山地區雖然比較乾，因為溫度比較低，也有可能會有路面結冰現象，留意交通安全。