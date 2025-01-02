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北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

聯合新聞網／ 綜合報導
跨年夜北捷面臨地獄級挑戰，板南線、淡水線重點車站最長等候時間約需120分鐘才能進站。記者曾原信／攝影
跨年夜北捷面臨地獄級挑戰，板南線、淡水線重點車站最長等候時間約需120分鐘才能進站。記者曾原信／攝影

台北捷運跨年夜同時面臨台北101煙火秀、市府跨年晚會、天后張惠妹演唱會終場等活動，人潮幾乎都集中在信義區，相當考驗北捷疏運能力。為此，北捷喊出口號「排隊等進站不如走路搭綠線」，並祭出「免費搭乘」的優惠，成功吸引2.7萬人使用，不少乘客大讚「很棒的政策」。

跨年夜北捷面臨地獄級挑戰，為緩解散場時信義區紅、藍線重點車站人潮，提前宣導各項轉乘策略與優惠。不過有不理解的民眾在threads上質疑，跨年重頭戲就是在台北101，基本上都搭捷運藍線、紅線前往，推綠線南京三民站、台北小巨蛋站免費進站，要走那麼遠「到底要給誰搭」？

發文立刻有網友回應，「就是免費吸引人去搭啊…這很難懂嗎」、「就是為了疏散人群，才故意免費的」、「跨年都至少從信義區走到東區欸，南京三民真的還好」、「大站平常上班時間都要等一到兩次才上得了捷運，你覺得跨年晚會+演唱會人潮要等幾次」、「等你塞一個小時還進不去捷運站你就會知道為什麼了」、「因為今年大巨蛋還有阿妹演唱會，這嚴重的擠壓了藍線的運量。剛好綠線對於大巨蛋其實在一個走路會到的範圍之內，因此為分流線是合適的」。

當晚也有實際利用的網友留言，「給我搭的啊，散步20分鐘過去，甚至有位置可以坐」、「今天我就走去小巨蛋搭車，人不多。比起在藍線塞到懷疑人生，我寧願走路半小時去小巨蛋」、「其實沒有很遠，跟朋友聊天一下就走到了，跨年路上都是人，很多人陪你走，而且擠市府那幾站捷運真的非常危險，去過一次就覺得隨時要發生踩踏，全程繃緊神經，隔天全身酸痛」、「剛剛走得挺開心的，而且南京三民一班車，人都進的去」。

北捷新聞稿表示，跨年夜板南線、淡水線重點車站最長等候時間約需120分鐘才能進站，但南京三民站、台北小巨蛋站完全不用等候，可直接進站搭車；北捷統計1月1日0時至6時，南京三民站與台北小巨蛋站共有約2.6萬張電子票證刷進、現場發出1千多張單程票，兩站較去年同時段增加1.8萬進站人次，有效達到分線分流目的。

台北捷運 演唱會 跨年晚會

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