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阿里山楓紅美景近尾聲！追楓達人發現最美景點及這棵唯美楓樹

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
神木車站這棵楓樹，在巨木及柳彬群中突出染紅，讓人驚豔。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
神木車站這棵楓樹，在巨木及柳彬群中突出染紅，讓人驚豔。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山

2024年歲末在嘉義縣阿里山楓情萬種中離去，迎接2025年仍舊有楓紅美景迎接來訪的遊客，不過受冬雨影響，楓紅美景接近尾聲，追楓達人、臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，楓紅數量最多最美景點在國家森林遊樂區的小笠原山，神木車站有棵楓紅生長巨木及柳彬群中唯美。

黃源明說，當楓紅尚未落盡，春櫻序曲還在冬眠，2025年的第一周，阿里山的楓紅美景仍然精彩可期，分享的最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。

小笠原山有機會遇到楓紅雲海，慈雲寺的古老青楓正紅，還特地保留滿地落葉供遊客拍照，千歲檜的青楓迷倒很多外籍遊客，台18線新中橫公路沿路有驚豔的楓紅，賞楓秘訣就是看到楓紅，請把握當下，因為再過幾天，楓紅就要謝幕了！

黃源明表示，受極端氣候影響，寒冬阿里山下雨如同夏天，連元旦日出都不見，下雨受颱風外圍環流影響，也影響楓紅，今年楓紅數量楓紅程度不如去年，楓紅數量最多最美景點在國家森林遊樂區的小笠原山。

神木車站有棵楓紅，生長巨木及柳彬群中唯美，過去未被發現，神木車站柳彬及巨木群聚，通常植物生長在巨木及柳彬群中，因為遭遮擋陽光，生長不易，神木車站這棵楓樹，在巨木及柳彬群中突出染紅，讓人驚豔。

神木車站這棵楓樹，在巨木及柳彬群中突出染紅，讓人驚豔。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
神木車站這棵楓樹，在巨木及柳彬群中突出染紅，讓人驚豔。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
神木車站這棵楓樹，在巨木及柳彬群中突出染紅，讓人驚豔。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
神木車站這棵楓樹，在巨木及柳彬群中突出染紅，讓人驚豔。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山
最新楓紅，是在小笠原山、慈雲寺、千歲檜、台18線公路自忠鹿林神木沿線。圖／取自臉書漫步在雲端的阿里山

景點 森林遊樂區 阿里山

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