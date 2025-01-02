80歲免評巴氏量表 洪申翰：將和衛福部研議降低衝擊

立法院日前通過就業服務法第46條修正案，將開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。勞動部長洪申翰今表示，若需求端急遽增加，可能潛在衝擊很大，勞動部很願意跟衛福部一起研擬如何降低衝擊，優先保障重症家庭的照顧權益。

勞動部、衛福部、教育部今在立院衛環委員會就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告。

針對兩天前通過的就服法第46條修正案，洪申翰受訪時再度表達擔憂。他說，跨國勞動力供給面包括諸多因素，也必須看移工來源母國的狀況，並不是台灣政府單方面能夠引進多少就多少，勞動部確實擔心修法通過後，供需失衡加劇，將影響重症家庭的照顧權益。

洪申翰表示，確實如果需求端快速增加，可能潛在衝擊很大，勞動部很願意跟衛福部一起討論，一起商擬如何降低衝擊，尤其優先保障重症家庭權益。

衛福部長邱泰源說，巴氏量表還是有一定的醫療功能，幾十年來也開過不少會議了解評估過程，希望引進跨國勞動力用在刀口上，用在真正的需要照顧的中重症，現在一下子開放，的確會擔心移工比較不喜歡比較照顧難照顧病人。

邱泰源說，修法剛通過，衛福部一定會好好處理，無論是中重症該得到怎樣的照顧，或相對沒那麼嚴重的人也希望多出來活動，才不會變成因為得到一對一照顧，更少機會跟外面接觸，反而加速失能，這也是醫療上的擔心。