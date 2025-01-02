天氣3重點 賈新興：未來1周桃園以北、宜蘭氣溫低於20度

未來10天天氣3個重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及下周一受東北季風影響，下周一雖受東北季風影響，留意高空冷空氣；下周三至周六受大陸冷氣團影響；未來1周桃園以北及宜蘭整天氣溫不超過20度。

賈新興表示，觀察下周一深夜至周二清晨，以及下周二深夜至周三清晨低溫，雖然海平面氣壓於下周一至周二均顯示1020等壓線大致位於新竹以北一帶，但500-hPa顯示中高層有明顯的槽線加深，因此要留意這期間的低溫。

近期天氣部分，他說，明天受東北季風影響，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，高屏亦有零星短暫雨。周六，大台北東側及宜花有局部短暫雨，南台東及恆春半島亦有零星短暫雨。周日，午後竹苗以北山區及宜花山區有零星短暫雨。下周一受東北季風影響，苗栗以北及宜花東有局部短暫雨。

他說，下周二至周三，各地天氣晴朗。下周三至周四，受大陸冷氣團影響；下周四，基隆至東北角及宜花有零星短暫雨。下周五至周六，受大陸冷氣團影響，桃園以北、宜花東及恆春半島有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。