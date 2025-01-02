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兩辣妹跨年喝太嗨「垃圾堆當床」 網見動作起疑：劇情不簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
台北101跨年，示意圖。記者曾原信／攝影
台北101跨年，示意圖。記者曾原信／攝影

跨年夜許多民眾狂歡之餘不免飲酒助興，於是有不少醉倒路邊的狀況發生。有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示「一年一度…唉！」，從照片中可見，有兩名穿著時尚摩登的女生，倒臥在大樓門口的垃圾堆上頭，看上去狀似前晚喝到不醒人事的爛醉姿態，一旁還有路人拿著手機正在拍照。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「厲害的！」

圖擷自臉書社團「爆廢公社」
圖擷自臉書社團「爆廢公社」

貼文吸引了近1.2萬人按讚，這兩名女孩的行徑引起許多議論，「不會冷嗎？」、「拍攝者不救嗎？」、「誰家女兒好可憐」、「好可憐，沒人撿還躺在垃圾堆」、「到底多慘沒人撿」、「撿剩的？」、「這應該是撿剩的」、「不然早都撿走了」、「昨晚東區散場應該很多」、「哎唷！沒看到屍橫遍野很好了，只有流浪的兩三隻」、「還好我戒酒了」。

此外，還有不少網友KUSO回應「欸欸！不要跟我搶垃圾」、「地址在哪我過去，這樣亂丟垃圾真的不行」、「始亂終棄，哈哈」、「怪不得，每次環保局有徵才，都會很多人應徵，原來好康在這」、「這種垃圾山軟綿綿的感覺」、「巧妙的融為一體，毫無違合感」。

不過，有網友提醒「別碰，免錢的最貴，碰了保證你戶頭大失血」。還有不少網友覺得太過離譜不敢置信，紛紛質疑「假的吧，還知道遮」、「假的吧，還懂得遮重要部位」、「故意躺的，真的酒醉不會，還想用手把B遮起來」、「還會擋屁屁，不簡單的劇情」、「擺拍吧？白色那個還知道要遮」、「很假左邊左手拿著包包、右邊右手還遮屁屁露點」、「拖鞋沒掉還在腳上，扣分」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

垃圾山 爆廢公社 跨年

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