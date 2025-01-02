各地陰雨 明天東北季風再增強 下周強烈冷氣團明顯降溫

今天東北季風強度較弱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，但南方雲系通過影響，各地都為陰天，並有短暫雨機會，降雨雖然較廣泛，不過降雨強度及累積雨量都不大。氣溫方面，高溫約17至21度，低溫約15至18度，外出活動記得攜帶雨具並注意保暖。

明天起另一波東北季風再度南下影響，至周末期間再逐步減弱，林孝儒表示，迎風面北部及東部維持陰天有短暫雨的天氣，高溫約17至20度，低溫約14至17度，整體天氣感受較濕冷。

他說，中南部天氣相對穩定，明天起隨南方雲系逐漸遠離，陰雨天氣就會逐漸恢復為晴時多雲的天氣了，甚至周末隨乾空氣移入後，天氣將更加晴朗，白天高溫可達20至24度，低溫則約14至17度，輻射冷卻效應可能更加顯著，日夜溫差大。

展望下周，林孝儒表示，北方冷空氣活動頻繁，台灣降溫幅度及影響時間均將超過本周。預測自下周一起至下周五，冷空氣將持續南下補充，各地將迎來明顯降溫，目前來看，要到下周末冷空氣才開始有減弱的趨勢。預測此波冷空氣強度可能達強烈大陸冷氣團等級，氣溫偏低，但因水氣稀少，各地天氣以晴時多雲為主。然而，由於晴朗天氣輻射冷卻效應增強，清晨及夜晚低溫可能更顯著，特別是空曠地區或山區，可先做好低溫防範措施，未來持續觀察最新預報變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。