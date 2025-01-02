台灣人哭泣迎新年 捷克媒體：全球最奇特慶祝方式

在跨年夜舉行的「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動引起捷克媒體報導，指活動主旨為「跨年夜不開心也是可以的」，這場從網路發起的有趣活動，成為人們釋放壓力的機會，「可能是全球最奇特的新年慶祝活動」。

網友李思翰2023年發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」，以致敬電影「愛情萬歲」。2024年李思翰於臉書（Facebook）再度發起「又在大安森林（公園）一邊哭一邊跨年」活動，登上捷克媒體Novinky版面。

李思翰的靈感來自1994年台灣經典電影「愛情萬歲」，這部片榮獲威尼斯影展金獅獎，講述90年代台北城市生活中的孤獨與幻滅。片中女主角在公園的長椅上哭了7分鐘。

捷克媒體報導，這個活動最初是「有點奇怪的玩笑」，但迅速在網路上爆紅，吸引成千上萬人響應。跨年夜當天，許多人來參加這場「可能是全球最奇特」的新年慶祝活動，一起「集體哭泣」。

報導提到，「所有不想以歡笑和狂歡派對迎接新年的台北市民，將齊聚在這個城市最大的公園，共同為過去一年不如意的事情流淚。活動主旨是『即使在跨年夜，不開心也是可以的』。」

李思翰表示：「我從未想過人們真的會來參加，更沒想到這會變得如此熱門。」國家電影及視聽文化中心31日舉辦「愛情萬歲」的戶外放映活動，並邀請電影主角到場，與觀眾參與這場30週年紀念活動。

有幾位過去的參與者分享對活動的感受，現場有哭聲、笑聲，大家共同分享食物，氣氛無拘無束。一位參與者在臉書上寫道：「我真的哭了，用完一整包紙巾，所有今年發生的不愉快事情都隨著眼淚流走了。」

另一位參與者提到，他在公園裡流下幾滴眼淚，回憶起近期去世的朋友。「當你在那裡哭泣時，人們真的會走過來安慰你，而不是指指點點。」

主辦單位透露，看到人們敞開心扉，陌生人在這天迅速建立連結，彼此支持，這很少見、動人。

這項活動的自發性、獨特性和創意是最初引人注意的原因，但許多人認為更重要的是「不開心也是可以的」，無論是在跨年夜還是任何一天。