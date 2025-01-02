快訊

聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

聽新聞
0:00 / 0:00

全台濕涼 吳德榮：下周強烈冷氣團籠罩 偏乾晴冷達6天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一至周六勢力強大的冷空氣南下，影響時間也較久，將帶來一段偏乾、晴冷的天氣。聯合報系資料照片
下周一至周六勢力強大的冷空氣南下，影響時間也較久，將帶來一段偏乾、晴冷的天氣。聯合報系資料照片

南方雲系北移，中央氣象署發布大雨特報，今天南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、坍方及落石。今天清晨至上午桃園至苗栗地區有局部低雲或霧影響能見度，氣象署說，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地雲量多，苗栗有濃霧；今天東北季風影響，中層雲通過，各地皆有局部短暫雨的機率，山區雨勢較大；各地白天微涼，早晚仍偏冷。北部13至19度、中部14至21度、南部16至24度、東部15至23度。

明天、周六仍受東北季風影響，吳德榮說，中層雲遠離，西半部轉為晴朗的天氣，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率。周日東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮表示，下周一至周六勢力強大的冷空氣南下，影響時間也較久，將帶來一段偏乾、晴冷的天氣，12日起冷空氣才逐漸減弱。目前各國模式對強度的調整，仍以強烈大陸冷氣團的機率較高，部分平地將降至10度以下，達發布「低溫特報」的條件。但愈接近期末的資料，不確定性愈大，各國模式又會如何調整，應持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 東北季風 氣象署

延伸閱讀

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

跨年夜雲多、迎元旦曙光難 吳德榮：下周恐再有強烈冷氣團

愈晚愈濕冷 吳德榮：首波強烈冷氣團明挾乾空氣 探6度低溫

今回暖放晴 周五再迎冷空氣 吳德榮：跌10度以下 挑戰首波強烈冷氣團

相關新聞

韌性醫療計畫／醫療備戰 新醫院擬設地下醫院

新蓋醫院擬設置地下醫院，以躲避炸彈砲火。戰時近九千家社區藥局恐被徵召，由藥師協助傷者縫合傷口。「心肺復甦術」還不夠，全民...

韌性醫療計畫／一旦爆發戰爭 徵召全台社區藥局 藥師擬學縫合、注射

衛福部推動「韌性醫療」計畫研擬納入社區力量，一旦爆發戰爭，全台八八○○多家社區藥局也將被徵召。藥師公會全聯會理事長黃金舜...

「城堡觀光」熱潮 嘉義大林將添第3座

國內近年掀起城堡觀光熱潮，嘉義大林蓋起兩座真實尺寸的歐式城堡建築，每年吸引上百萬遊客，今年要再添一座。台灣菸酒南投酒廠也...

城堡觀光／城堡建築雙刃 退燒恐成災難

經濟部產業發展署統計，二○二三年全台一五八家觀光工廠，嘉義大林的佐登妮絲城堡奪下產值王冠軍，預估二○二四年也創高收益。學...

今全台有雨、高山可望降雪 下周一冷氣團南下急凍5天

今天清晨至上午桃園至苗栗地區有局部低雲或霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。

國家級抗生素管理計畫啟動 5年內拚使用總量減5%

抗生素抗藥性為全球十大健康威脅之一，據統計，每年全球約五百萬人死亡與感染抗藥性細菌有關。「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。