全台濕涼 吳德榮：下周強烈冷氣團籠罩 偏乾晴冷達6天

南方雲系北移，中央氣象署發布大雨特報，今天南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、坍方及落石。今天清晨至上午桃園至苗栗地區有局部低雲或霧影響能見度，氣象署說，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地雲量多，苗栗有濃霧；今天東北季風影響，中層雲通過，各地皆有局部短暫雨的機率，山區雨勢較大；各地白天微涼，早晚仍偏冷。北部13至19度、中部14至21度、南部16至24度、東部15至23度。

明天、周六仍受東北季風影響，吳德榮說，中層雲遠離，西半部轉為晴朗的天氣，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率。周日東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮表示，下周一至周六勢力強大的冷空氣南下，影響時間也較久，將帶來一段偏乾、晴冷的天氣，12日起冷空氣才逐漸減弱。目前各國模式對強度的調整，仍以強烈大陸冷氣團的機率較高，部分平地將降至10度以下，達發布「低溫特報」的條件。但愈接近期末的資料，不確定性愈大，各國模式又會如何調整，應持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。