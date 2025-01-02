今全台有雨、高山可望降雪 下周一冷氣團南下急凍5天

今天清晨至上午桃園至苗栗地區有局部低雲或霧影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。

今天受到南方雲系北移影響，各地雲量偏多，氣象署說，各地降雨機率高，不定時有飄小雨的機率，其中東北部地區及西半部山區雨勢較大、較持續；受到雲量及降雨影響，白天溫度回升不明顯，各地及澎湖、金門高溫約18到21度，馬祖約15度左右，各地早晚較涼，各地及澎湖低溫約15到18度，金馬地區約12、13度。

明天東北季風增強，周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；明天清晨南方水氣逐漸減少，轉為東北季風迎風面的降雨為主，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲；周六降雨持續趨緩，大台北、東半部地區及恆春半島轉為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日東北季風稍減弱，北部、東北部氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，台灣北方有微弱低壓通過，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周一大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，下周二、下周三大陸冷氣團影響，北部及東北部整天天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；此波冷空氣偏乾冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

未來1周溫度方面，以下周一後下降較為明顯，明天至周日受東北季風影響，氣溫稍降，西半部、東北部低溫約13至16度，花東約16至17度，澎湖整天16至18度，金門整天12至18度，馬祖整天11至15度；下周一南下的冷空氣強度有更強，各地低溫將再下降約1至2度。

下周四、下周五大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；下周六大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，後期冷空氣強度預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

氣象署說，若溫度及水氣條件配合，今天至明天清晨中部以北3500公尺以上高山有降雪的機會；後期高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全。

周六晚至周日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。