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演唱會加持 機捷、中捷疏運新高

聯合報／ 記者陳俊智黃寅／連線報導
桃園大眾捷運公司跨年元旦不打烊，疏運A18站桃園跨年晚會與A19站五月天演唱會人潮，從前天上午6時到昨天上午6時，機場捷運載客量逼近20萬人次，創通車以來新高。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運公司跨年元旦不打烊，疏運A18站桃園跨年晚會與A19站五月天演唱會人潮，從前天上午6時到昨天上午6時，機場捷運載客量逼近20萬人次，創通車以來新高。圖／桃園大眾捷運公司提供

前晚跨年夜，桃園機場捷運靠著跨年晚會與五月天演唱會加持，1天載客量逼近20萬人次，創通車7年多以來新高；台中跨年晚會人潮也讓台中捷運運量6萬7693人次創下單日新高，去年12月運量近150萬人次同時打破紀錄。

桃園大眾捷運公司為了疏運機捷A18站桃園跨年晚會與A19站五月天演唱會人潮，跨年當天營運至隔天元旦長達41小時不打烊。據統計，機捷從前天上午6時到昨天上午6時，載客量共19萬5603人次創新高，比前一年同期14萬人次還成長近4成。

桃捷公司指出，機捷聯結北北桃3市，疫情過後，平日一天運量已破10萬；因應龐大跨年人潮，桃捷公司號召員工組成「桃氣午夜天」與歌迷互動，並加密加班車的班距，人潮在36分鐘淨空。

台中捷運也受惠台中跨年晚會人潮刷新運量紀錄，單日湧入6萬7693人次搭乘。中捷公司指出，中捷全面備戰，並在捷運市政府站、松竹站、文華高中站等5處重點車站加派人力引導旅客，跨年總計發車351班次，動員204人共同投入疏運。

中捷董事長顏邦傑、總經理朱來順前晚也到重點車站、行控中心、維修廠等處發放餐點，感謝員工在寒夜中堅守崗位。中捷公司指出，中捷未來將透過舉辦節慶活動、拓展附屬事業、提供藝文展演場地等方式，讓捷運融入台中市民的日常生活。

台中捷運 桃園機場 跨年晚會

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