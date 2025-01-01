紀念史懷哲150周年 傳承醫療人道精神 羅一鈞獲獎

為紀念史懷哲醫師誕辰150周年，「致敬史懷哲150周年·Taiwan is Helping」醫療慈善感恩會今天舉行，並由前副總統、中研院士陳建仁頒發2024年度史懷哲獎章給六位得主，疾管署副署長羅一鈞是得主之一，獲獎的他謙虛地表示，這份榮譽體現了對每一位默默付出的基層人員的肯定。

「致敬史懷哲150周年·Taiwan is Helping」醫療慈善感恩會由奧地利國際史懷哲基金會亞太分會與大中華史懷哲協會共同主辦，聚焦於緬懷這位偉大醫療人道主義者對全球醫療志業的卓越貢獻，並弘揚其「尊重生命」的精神核心。

陳建仁院致詞指出，史懷哲醫師以一生的力量關懷病人、窮人與垂死之人，展現了對生命的深切尊重，並將基督精神傳播至世界各地。活動中並回顧史懷哲的醫療志業貢獻，並強調這種精神對當前全球醫療挑戰的重要。

2024年度史懷哲獎章得主包括陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀、衛生福利部疾管署副署長羅一鈞、珈神咖啡董事長王神寶、艾可益國際董事長趙淇淇、靖心工坊創辦人陳秀靖以及順天堂藥廠總經理莊武璋。

自稱是史懷哲粉絲的陳建仁引用史懷哲的名言：「每個人都有自己的蘭巴雷」，強調每個人都有屬於自己的奉獻之地，並提到陳光耀長期服務於北榮腫瘤科，幫助無數癌症患者；羅一鈞則以非凡的遠見與領導力，讓台灣的防疫成就成為全球楷模。他讚賞台灣在疫情期間展現了「Taiwan is helping」的精神，不僅支援國際社會，還向世界傳遞了台灣的溫暖、堅韌與人道價值。

奧地利國際史懷哲基金會亞太分會主席王杉財表示，預計3月29日在高雄舉行紀念大會，邀請各國醫療與慈善領域的代表，以籌備成立「史懷哲基金會」的方向努力，共同交流以史懷哲精神為基礎推動合作。

日前才獲頒孫運璿基金會「傑出公務人員獎」，羅一鈞指出，這次得獎對他不僅是榮譽，更是鼓舞。他感謝社會沒有因為他只是基層公務員而忽視他的努力，這份榮譽體現了對每一位默默付出的基層人員的肯定。他強調，自己的信念一直是「不求做大官，只求做好一名專業的文職官員」。

陳光耀強調癌症防治的重要性，特別是在降低癌症復發，陶聲洋防癌基金會長期提供免費諮詢服務。至於面對日益嚴重的環境汙染，他呼籲社會關注空氣、水源及農作物的安全，並希望藉由持續努力，減少癌症帶來的傷害，為更多患者與家屬帶來希望與安心。 「致敬史懷哲150周年·Taiwan is Helping」感恩會今天舉行，由前副總統陳建仁頒發2024年度史懷哲獎章得主，得主之一的陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀表示，自己一輩子專注於「防癌治癌」。

圖／奧地利國際史懷哲基金會亞太分會提供 「致敬史懷哲150周年．Taiwan is Helping」感恩會今天舉行，由前副總統陳建仁頒發2024年度史懷哲獎章得主，衛福部疾管署副署長羅一鈞獲獎。

圖／奧地利國際史懷哲基金會亞太分會提供