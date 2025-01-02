國家級抗生素管理計畫啟動 5年內拚使用總量減5%

抗生素抗藥性為全球十大健康威脅之一，據統計，每年全球約五百萬人死亡與感染抗藥性細菌有關。「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」昨啟動，衛福部疾管署表示，盼五年內達成全國醫療院所門診及住院抗生素使用總量降低百分之五等目標。

國內監測八種超級細菌，其中「抗碳青黴烯類鮑氏不動桿菌」（ＣＲＡＢ）在醫院加護病房病人抗藥性占比，已達百分之七十五，一般住院病人則有六成，嚴重威脅院內感控。

疾管署發言人曾淑慧說，未好好使用抗生素，容易引起抗藥性，即便手術成功，患者出現抗藥性，恐引發敗血症，甚至死亡。再者，在後疫情時代如能有效管理抗生素，就可避免因抗藥性失控，而影響流感、新冠等疾病防治。

該計畫為五年期，執行單位為衛福部疾管署、食藥署及農業部，加強醫藥、食品、農業等三方跨單位合作，相關工作包括「醫療照護機構抗生素抗藥性防治」、「強化抗生素用藥安全」與「食品安全及動物抗生素抗藥性防治」，今年為第一年，共編列二億元預算，未來逐年編列預算。

曾淑慧表示，該計畫上路後，希望全國醫療院所門診及住院抗生素使用總量能夠降低百分之五，甲氧苯青黴素抗藥性金黃色葡萄球菌（ＭＲＳＡ）降幅可達百分之十五，抗碳青黴烯類鮑氏不動桿菌（ＣＲＡＢ）降幅為百分之十等。

在醫療照護機構防治方面，疾管署將成立國家級抗藥性防治和教育推廣中心，強化對民眾及醫療專業人員風險溝通，透過擴大推動醫療機構抗生素管理專案，辦理感染管制查核品質及感染管制量能獎勵計畫，醫院如能改善抗藥性情形，將獲得獎勵金。