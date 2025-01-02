城堡觀光／城堡建築雙刃 退燒恐成災難

經濟部產業發展署統計，二○二三年全台一五八家觀光工廠，嘉義大林的佐登妮絲城堡奪下產值王冠軍，預估二○二四年也創高收益。學者認為，城堡建築在台灣是雙面刃，因無歷史淵源，投入成本高，若只靠外型吸睛，缺乏產業品牌實力，新鮮感一過就退燒，也難吸引國際旅客。

國內觀光工廠產值攀升，二○二二年全國產值達六十億元，二○二三年再提高到六十六億元，預估二○二四年會再提高；各地以真實尺寸打造的「城堡」景點，更吸引遊客造訪。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，中南部土地大，較適合規畫需要較大面積的城堡建築，建築成本較高，但特殊造型有吸引消費者的魅力，回收效益常可加倍。

暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系副教授曾喜鵬說，國內餐廳、民宿常見歐式、希臘、地中海等異國風建築，不乏城堡外觀，但規模較迷你，近年以真實比例興建的城堡或莊園增加，但為了刺激觀光，蓋一堆城堡非長久之計。

曾喜鵬說，蓋城堡短時間吸引國旅客，但不利吸引國際旅客，因外國人來台灣，想看台灣的傳統建築、文化與美食，而非沒歷史淵源、人為創造的「城堡」；國內很多號稱南法、義大利、都鐸式建築，在外國遊客眼中，真實性差太多，反而可能成為觀光災難。

「城堡裡面賣什麼才是關鍵。」曾喜鵬表示，城堡量體大造價高，營運成本高，不能像網紅店快閃結束，若沒有品牌產業，很難撐下去，若無人接手，也很難處理；重點是產品品質、是否吸引人，若只靠外觀，很快會被喜新厭舊的市場拋棄。

曾強調，投資觀光工廠、購物中心等大型建設，建議與當地文化環境、自然生態與生活結合，除業者，還需靠政府環評、都審等規範把關，才能永續發展。