城堡觀光／城堡主人難當 建築維護驚人

打造一座城堡看似熱血，但城堡主人不好當。以爆漿餐包聞名的高雄巴特里精緻烘焙，前年開設魔法城堡，但開幕僅一年，就因缺工、營運不如預期，去年八月已停業。南投妮娜巧克力城堡創辦人魏振宇、張承惠說，天價建築與維護成本，「扛城堡很辛苦，還在負債」。

「城堡具話題性，算是敲門磚。」蓋婭莊園表示，城堡與庭園維護成本驚人，消費者對新景點熱度消散很快，半年蜜月期就結束了，城堡熱潮最終回歸產品與服務，好產品才會吸引再訪、回購。

美體企業總經理陳春安說，每個人心中都有座城堡，若只是為了賺錢，不會花這麼多錢蓋城堡，主要是形象再造，藉城堡元素行銷國際。

巴特里烘焙二○○七年在高雄成立，招牌產品爆漿餐包曾創下單月銷售一百萬顆紀錄；業者籌備多年，前年九月開設巴特里魔法城堡觀光工廠，有尖塔與立柱，門口有爆漿餐包雕塑，城堡內有沉浸式導覽、ＤＩＹ課程等，吸引親子遊客。

不過，去年八月「魔法城堡」已歇業。遊客直呼捨不得，少了親子同遊的好去處。據了解，業者原委託第三方營運，後來終止合約。巴特里烘焙創辦人李宗育說，魔法城堡停業主因請不到員工。

「城堡主人不好當。」魏振宇、張承惠說，蓋城堡多半有夢想，因本身是土木營造起家，才打算打造真實比例的城堡，但天價建築成本，要咬牙融資，營運、人事、管銷、水電成本高，但門票、產品單價利潤有限，目前仍負債。

業者說，大型城堡不像網紅店，若只追求短期獲利，初期衝高來客數，淪為一次性景點，勢必撐不下去；興建地點很重要，若位於觀光或交通要道，可吸引遊客順道造訪。

不過，疫情結束後，國人瘋出國，魏振宇說，日月潭旅遊人次從七百萬下滑到五百萬人次，城堡來客數早期每年卅三萬人次，現在只是廿多萬，得咬牙苦撐。