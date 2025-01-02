「城堡觀光」熱潮 嘉義大林將添第3座

國內近年掀起城堡觀光熱潮，嘉義大林蓋起兩座真實尺寸的歐式城堡建築，每年吸引上百萬遊客，今年要再添一座。台灣菸酒南投酒廠也斥資十多億元，打造全新城堡觀光酒廠，尖塔、石牆外型已可見，掀起地方討論，最快今年下半年試營運。

城堡建築吸引大批觀光客，拍網美照蔚為風潮。不過，劉姓遊客說，近期與家人造訪城堡景點，建築氣派，有「秒出國」的感受，但新鮮感過後，除非產品吸引人，否則不會再去。

從國道三號梅山交流道下來，進入大埔美園區，車程不到五分鐘，有著酒紅色穹頂的白色城堡映入眼簾，融合巴洛克建築、歐式庭園、哥德式尖塔，讓人彷彿「一秒到歐洲」。

這座佐登妮絲城堡由國內美體產業業者斥資卅億打造，占地上萬坪，兩年前開幕迄今，吸引兩百多萬遊客。總經理陳春安說，城堡吸引廿五歲至五十歲婦女、親子客層為主，開幕時恰巧在疫情尾聲，吸引國內旅客，吹起城堡觀光風。

同樣位於大埔美，五分鐘車程外的蓋婭莊園，這座白色城堡有希臘式山牆、立柱，以大地女神為名，由國內化妝品、生技集團打造。該集團董事長特助呂冠嬅說，初期拍照、打卡的散客多，得靠產品、體驗吸引遊客，也能創造集團正面形象。

而緊鄰蓋婭莊園、走路七分鐘就可見大林第三座城堡，目前仍在施工，藍色尖塔搭配粉紅色外牆，相當吸睛，由巧克力產業投資打造。

大林鎮長許有疆說，大埔美土地初期每坪二、三萬元，現在約七、八萬元，因土地成本低，才能吸引城堡群聚，其他縣市很難複製，否則光買土地就是天價；城堡建築打響知名度，帶動觀光工廠群聚，目前有六座，今年、明年會再增二家，可活絡地方觀光。

南投埔里桃米村的妮娜巧克力夢想城堡，位於埔里往日月潭的交通軸線，由魏振宇、張承惠夫妻六年前，斥資五億元打造，為營造磅礴氣勢，進口八百噸石材；園區販售巧克力，營造網美打卡景點，還可扮裝歐式宮廷服拍照。

九二一地震重創南投酒廠，五年前台灣菸酒斥資十三點六億元，打造城堡酒廠，古典外觀已成形。南投酒廠表示，早年以釀造國內過剩水果的酒品為主，地震後轉型為威士忌蒸餾工廠，為擴大產能、吸引觀光，興建可擴增二倍產能的蒸餾廠。

酒廠預估，目前每年生產威士忌五十萬公升，收益三億元，新廠落成後，產能提升一點五倍達七十五萬公升，加上城堡造型吸引觀光人潮，估計年收益可達四點五億元。

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