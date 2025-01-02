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列車長躲酒測 高鐵挨罰60萬
台灣高鐵日前有名資深列車長執勤規避酒測，且未通過酒測檢驗，負責監督的調派員卻放水，遭高鐵公司重罰記過，交通部鐵道局也在去年底為此裁罰高鐵六十萬。不過高鐵公司表示，已依規定繳交罰款，但不符故意過失等要件，已提出訴願。
高鐵南部一名資深列車長日前規避酒測，在未通過酒測情況下上車執勤，負責監督的調派員也放水，高鐵接獲檢舉後，對相關失職人員提報懲處，規避酒測的高鐵列車長和調派員都被記一大過、一小過。鐵道局則以違反「鐵路法」，裁罰高鐵公司六十萬元。
對此，高鐵表示，本案發生後，公司即新增「系統讀卡確認機制」，執行酒測同步登錄檢測員的資訊，才可進行酒測。且執行酒測過程，除原即有全程錄影外，另新增督導人員隨機抽查、主管抽查、系統覆核等三層抽查把關機制後，目前都沒類似案件發生。
高鐵表示，收到本案裁處書後，已依規定繳交罰鍰，但因認為裁處依據不符行政罰法所訂，鐵路機構須有故意過失所致的前提，因此已依法提起訴願。
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