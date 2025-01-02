國道監視器「轉彎」直播煙火 高公局道歉

今年台北一○一跨年煙火長達六分鐘，為史上最長，不料卻爆出原本應該監看車流的國道監視器「轉彎」直播台北一○一煙火，且數量多達七支，引發討論。對此，交通部高公局說，往年都會監控煙火施放情況，但這次確實轉太多監視器過去，未來會加強訓練，避免類似情況發生。

不過路權團體認為，台北一○一施放煙火為商業行為，應自行預先做好消防安全，高公局及國道監視器不應本末倒置。

高速公路因車速快、距離長，一但發生車輛堵塞、車禍事故、異物散落等，聯絡、救援或人員避難逃生等較為不易，稍有延遲就可能造成重大傷害，因此國道監視器肩負重責大任，除顯示國道上車流堵塞情況，也能第一時間反映車禍事故。

不過跨年夜當天，卻發生國道一號圓山段十二支監視器，在一○一跨年煙火施放時，有多達七支轉向朝台北一○一拍攝，遭質疑高公局人員公器私用看煙火。

高公局北區交通中心主任李日錦表示，國道監視器除監控主線路況外，若周邊有影響、阻礙交通的事件發生，像是邊坡起火、不明煙霧等，監視器也會轉向監看，往年也會請運作人員監控一○一煙火施放情況；但他也坦言，這次確實轉了太多支監視器過去，已告誡運作人員，未來也會加強教育訓練。

但台灣機車路權促進會理事羅宜說，國道監視器也是民眾會用來查看國道路況的工具，就算只轉向幾分鐘，都不太適當。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜認為，台北一○一不該把監控責任丟給高公局。尤其監控一○一煙火雖是為了消防安全，但不能本末倒置，高公局應以行車及交通安全為主，而非因一時的煙火，忽略或輕忽國道行車安全。