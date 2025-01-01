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居家醫療讓長者自在的離開 醫領悟「原來有溫暖的死亡」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
員郭醫院居家醫療團隊與家屬合作，一起照顧邱邱伯（白衣者），邱邱伯女兒說，患者與家屬所求的不過是老有所終、圓滿善終。圖／員郭醫院提供
員郭醫院居家醫療團隊與家屬合作，一起照顧邱邱伯（白衣者），邱邱伯女兒說，患者與家屬所求的不過是老有所終、圓滿善終。圖／員郭醫院提供

台灣今年步入超高齡社會，為避免行動不便長者往返醫院舟車勞頓，衛福部健保署近年推出居家醫療、在宅急症、居家安寧等照護計畫，讓長者在家中獲得最好的醫療照顧。健保署長石崇良日前到中部地區視察居家醫療，彰化員郭醫院於在宅急症、居家安寧無微不至照顧病人，即便長者辭世，居家醫療團隊感受到的是死亡不再悲傷，而是「溫暖的死亡」。

員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞說，該院一名在宅急症個案，83歲的「邱邱伯」是很厲害的農夫，家中種茄子、芭樂、桔梗等，多年前醫師提醒，他的腎臟功能差可能要洗腎，但他看到親友洗腎很辛苦，而堅決反對，雖在大醫院腎臟科就診，但藥都沒吃，漸漸的出現想吐、疲憊、抽搐等症狀。

郭亭亞說，邱邱伯家人希望醫療團隊到家中訪視，檢驗發現腎功能很差，腎絲球過濾率只剩1.8（正常值為100至120），且病人2019年曾進行頭頸癌手術，電解質不平衡，經治療後病人舒服一些，也吃了久違的焢肉飯。但邱邱伯偶爾會情緒低落，問家人「能不能讓醫師一針給我，走就好」。

邱邱伯不喜歡吃藥，但接受針灸，醫療團隊連結中醫診所，由中醫師到家中針灸，有一段時間，護理師在旁邊打針，中醫師在針灸，家人在旁邊做桔梗、芭樂的採收，阿伯就坐在那邊看著大家忙碌，醫療團隊那時滿開心的，回家時都會收到一大束桔梗，帶回醫院裝飾。

但在康芮颱風登陸那天晚上，邱邱伯出現發燒、畏寒、意識改變，醫療團隊到家中緊急訪視，發現發炎指數高達18，正常值為小於1，經使用抗生素後，與家人討論，情況危急是否住院，但家人說，邱邱伯有交代過不想去醫院，「希望快樂的活、自在地走」，因而啟動居家安寧照顧。數日後的一天早上，邱邱伯像是睡著一樣，在最自在的家裡、選了對所有人都好的時間，離開人世。

郭亭亞說，醫療團隊在邱邱伯告別式前一天，前來道別，邱邱伯女兒告訴團隊，「有時候解脫比解救還要重要」，當下在那個環境，沒有很多悲傷，很特別的是，大家都是帶著自己的農產品，聚在邱邱伯身邊，一起回憶邱邱伯的生命帶給大家的禮物，讓她深刻感受到「溫暖的死亡」。

邱邱伯女兒說，爸爸在生命最後一個月，家人們一起協助照顧，在宅急症照顧讓醫病關係更溫馨，醫療團隊給了爸爸與家屬很多溫暖，她也一直告訴父親，「你的身體交給醫生，你的性命交給天公伯，把你的心顧好，順其自然是最好的處理方式。」

「爸爸走的時候完全是笑著離開，沒讓我們擔心」，邱邱伯的女兒說，患者與家屬所求的不過是老有所終、圓滿善終，他們於在宅急症照顧下做到了，成為社區的楷模，讓左鄰右舍看到，死亡並不是那麼可怕，也可以是很溫馨，希望未來能有身心科醫師參與在宅急症照顧，協助疏通患者的心病。

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