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韌性醫療計畫／一旦爆發戰爭 徵召全台社區藥局 藥師擬學縫合、注射

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
衛福部擬定「韌性醫療」計畫，希望醫師能提升非醫療院所執行手術的能力。圖為國防醫學院執行野外災難救護演練。本報資料照片 記者余承翰／攝影
衛福部擬定「韌性醫療」計畫，希望醫師能提升非醫療院所執行手術的能力。圖為國防醫學院執行野外災難救護演練。本報資料照片 記者余承翰／攝影

衛福部推動「韌性醫療」計畫研擬納入社區力量，一旦爆發戰爭，全台八八○○多家社區藥局也將被徵召。藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，最近已成立相關工作小組，最快於農曆年後，推廣訓練課程，希望國內三萬多名藥師均能學會如何處理外傷、簡易注射藥劑。

黃金舜表示，上個月與賴清德總統見面時，總統親自詢問「藥師是否願意加入韌性醫療的一環」，發揮如協助台灣抵禦新冠疫情時的角色，擔任守護國人健康的守門員之一。經召開內部會議後，決定加入這項計畫。

訓練項目包含簡單的外傷縫合，例如，遭炸傷、割傷時，該如何快速止血。如需要施打針劑抗生素或消炎止痛藥劑時，藥師如何協助注射。黃金舜表示，課程內容規畫紮實，必須完成一定的時數，且通過考試，才能獲得核可證明。一開始以社區藥局藥師的主力，但希望醫院內藥師、診所藥師也能參加課程訓練。

依照現行規定，藥師不得執行傷口縫合、注射針劑，需要衛福部修訂法規，才能合法執行。衛福部次長林靜儀表示，社區藥局在醫療體系中是非常重要的一環，而韌性醫療也期待社區藥局加入。不過，主掌單位醫事司尚未有修法的規畫。

黃金舜表示，藥師公會著手加入韌性醫療，為因應戰爭醫療需求，如控制血糖、血壓等三高藥物、紗布、生理食鹽水、消炎止痛、抗生素等列入藥局必備藥品項目，另將與衛福部討論「戰備藥品」清單。

戰爭 藥局 衛福部

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