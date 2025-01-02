韌性醫療計畫／奇美醫：全民強化外傷急救力

為提升全民醫療能力，韌性醫療計畫將加強國人自行處理外傷的能力，除了簡單的心肺復甦術訓練，另包括，受傷時，如何正確使用止血帶，妥善處理外傷，順利止血，避免失溫，減少傷亡。

奇美醫院急診醫學部主任潘師典表示，韌性醫療計畫分為全民韌性、社區韌性、院前急救、醫療韌性，全民韌性等四大類，其中全民韌性就是希望在未來幾年內大幅強化國人自救能力。

社團法人台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文表示，當大型武力衝突爆發時，最常見的健康危害為外傷，希望意外發生時，每一個人均有能力處理外傷，正確加壓止血、使用止血帶。另強化國人如何判斷該場域是否安全？當下是否適合處理外傷？如果國人提升自救基本能力，就能與院外、院內的韌性醫療做好銜接。

國外研究顯示，大量出血是戰爭時引發死亡的主要原因，唯有正確使用止血帶，才能降低死亡風險。潘師典表示，需將止血帶固定在出血上方六公分位置，如大動脈破裂，止血帶勒緊需達一定的程度。再者，使用止血帶應在三分鐘內完成止血，才能挽救大量失血者的生命。

近年來，急診醫學會、社團法人台灣災難醫療隊發展協會陸續開止血課程，潘師典建議，國人應積極學習技能，增加野外求生知能、理解如何聽無線電、如何使用止血相關衛材等，以增加自身的防護韌性。此外，家裡備妥急救包，在發生災害時，首先保護好自己，再保護他人。