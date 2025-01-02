聽新聞
0:00 / 0:00

韌性醫療計畫／醫療備戰 新醫院擬設地下醫院

聯合報／ 記者陳雨鑫廖靜清／台北報導
衛福部擬定「韌性醫療」計畫，希望醫師提升於非醫療院所執行手術能力。圖為國防醫學院執行野外災難救護演練。本報資料照片
衛福部擬定「韌性醫療」計畫，希望醫師提升於非醫療院所執行手術能力。圖為國防醫學院執行野外災難救護演練。本報資料照片

新蓋醫院擬設置地下醫院，以躲避炸彈砲火。戰時近九千家社區藥局恐被徵召，由藥師協助傷者縫合傷口。「心肺復甦術」還不夠，全民需學會如何以止血帶包紮傷口，避免失血過多。衛福部「韌性醫療」計畫內容首度曝光，詳述戰爭醫療概況。

為了因應全民動員法，衛福部半年前著手執行「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」（韌性醫療），重點在於如何因應戰爭醫療需求，相關指引草案即將於農曆年後出爐，本報獨家取得關鍵內容，除了新設醫院必須建置地下醫院，醫療人員需再訓練，練習在替代性醫療場所執行手術，未來相關指引，不排除納入醫院評鑑。

據了解，近年來，美國多次與我國多家醫學中心祕密開會，討論未來兩岸爆發戰爭時，如何在第一時間架設野戰醫院，以及在野戰醫療帳篷內執行手術，緊急救護傷者，減少傷亡。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，規畫及推動「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」（韌性醫療），主因為因應「全民動員法」，盤點國內最可能面對的災害，除了颱風地震等天災外，發生率最高的人禍為「戰爭」。儘管一談到戰爭，就容易觸動政治敏感神經，但「我們不能什麼都不準備」。

衛福部召集國內與災害應變相關的醫學會，擬定「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」，現已完成初步醫療指引與草案。衛福部曾派員至以色列取經，該計畫一項草案即規畫新設置醫院需建置地下醫院，至於使用中的醫院，需在地下停車場強固建築體。

草案中也鼓勵外科醫療人員提升院外執行手術的能力，其他非外科人員，強化「外傷」處理能力，以及如何在醫院外進行輸血時，同步確保血液品質。劉越萍表示，相關草案均送交立院，盼預算順利通過，今年陸續公布指引，在各大醫院試行，確保指引順利運作。

衛福部韌性醫療計畫主持人、台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，該計畫共有「人員賦能的精進、醫療量能整備、設備韌性維護」等三主軸，其中人員賦能最重要，除了要求醫護人員學會在非醫院場域執行醫療行為，還擴及全民須學會止血、包紮傷口、避免失溫。

戰爭 衛福部 醫學中心 醫護人員

延伸閱讀

MLB／明年是重返二刀流最後機會！大谷翔平：再承受復健已不現實

金牌農村也受限 苗栗縣版草案休閒農業區國保1改農3解套

女電波拉皮麻醉致死 麻醉醫籲「牛奶針」使用應管理

獨／檳榔專法草案出爐 4重點：販賣需核准、孕婦兒少禁食

相關新聞

醫療備戰 新醫院擬設地下醫院

新蓋醫院擬設置地下醫院，以躲避炸彈砲火。戰時近九千家社區藥局恐被徵召，由藥師協助傷者縫合傷口。「心肺復甦術」還不夠，全民...

「城堡觀光」熱潮 嘉義大林將添第3座

國內近年掀起城堡觀光熱潮，嘉義大林蓋起兩座真實尺寸的歐式城堡建築，每年吸引上百萬遊客，今年要再添一座。台灣菸酒南投酒廠也...

列車長規避酒測 高鐵遭鐵道局重罰60萬、不服提訴願

台灣高鐵日前有一名資深列車長執勤規避酒測，且未通過酒測檢驗，負責監督的調派員卻放水，遭高鐵公司重罰記過，並新設系統覆核、...

國道監視器「轉彎」直播煙火 高公局道歉

今年台北一○一跨年煙火長達六分鐘，為史上最長，不料卻爆出原本應該監看車流的國道監視器「轉彎」直播台北一○一煙火，且數量多...

城堡觀光／城堡建築雙刃 退燒恐成災難

經濟部產業發展署統計，二○二三年全台一五八家觀光工廠，嘉義大林的佐登妮絲城堡奪下產值王冠軍，預估二○二四年也創高收益。學...

國家級抗生素管理計畫啟動 5年內拚使用總量減5%

抗生素抗藥性為全球十大健康威脅之一，據統計，每年全球約五百萬人死亡與感染抗藥性細菌有關。「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。