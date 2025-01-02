韌性醫療計畫／醫療備戰 新醫院擬設地下醫院

新蓋醫院擬設置地下醫院，以躲避炸彈砲火。戰時近九千家社區藥局恐被徵召，由藥師協助傷者縫合傷口。「心肺復甦術」還不夠，全民需學會如何以止血帶包紮傷口，避免失血過多。衛福部「韌性醫療」計畫內容首度曝光，詳述戰爭醫療概況。

為了因應全民動員法，衛福部半年前著手執行「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」（韌性醫療），重點在於如何因應戰爭醫療需求，相關指引草案即將於農曆年後出爐，本報獨家取得關鍵內容，除了新設醫院必須建置地下醫院，醫療人員需再訓練，練習在替代性醫療場所執行手術，未來相關指引，不排除納入醫院評鑑。

據了解，近年來，美國多次與我國多家醫學中心祕密開會，討論未來兩岸爆發戰爭時，如何在第一時間架設野戰醫院，以及在野戰醫療帳篷內執行手術，緊急救護傷者，減少傷亡。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，規畫及推動「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」（韌性醫療），主因為因應「全民動員法」，盤點國內最可能面對的災害，除了颱風地震等天災外，發生率最高的人禍為「戰爭」。儘管一談到戰爭，就容易觸動政治敏感神經，但「我們不能什麼都不準備」。

衛福部召集國內與災害應變相關的醫學會，擬定「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」，現已完成初步醫療指引與草案。衛福部曾派員至以色列取經，該計畫一項草案即規畫新設置醫院需建置地下醫院，至於使用中的醫院，需在地下停車場強固建築體。

草案中也鼓勵外科醫療人員提升院外執行手術的能力，其他非外科人員，強化「外傷」處理能力，以及如何在醫院外進行輸血時，同步確保血液品質。劉越萍表示，相關草案均送交立院，盼預算順利通過，今年陸續公布指引，在各大醫院試行，確保指引順利運作。

衛福部韌性醫療計畫主持人、台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，該計畫共有「人員賦能的精進、醫療量能整備、設備韌性維護」等三主軸，其中人員賦能最重要，除了要求醫護人員學會在非醫院場域執行醫療行為，還擴及全民須學會止血、包紮傷口、避免失溫。