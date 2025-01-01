冷空氣接力！這日第2波大陸氣團來襲「連凍5天」低溫13度

未來1周2波冷空氣接力來襲，周五第1波東北季風增強，但強度不強，降溫不明顯，下周一轉為乾冷的天氣型態，加上第2波大陸冷氣團南下，全台降溫有感，中央氣象署預報員曾昭誠表示，冷空氣一波比一波強，下周一各地降溫明顯，北部、宜蘭低溫降至13度，中南部受到輻射冷卻影響，清晨低溫也下探13度。

曾昭誠說，周日（5日）之前，台灣大致為受微弱東北季風影響的環境，各地氣溫變化不大。明（2日）受南方雲系影響，全台都會下雨，主要降雨區域包含基隆北海岸、宜蘭、西半部山區，尤其東北部及西半部山區要注意較大雨勢，其他地區為零星降雨。

周五（3日）清晨前水氣逐漸減緩，白天轉為東北季風增強天氣，僅大台北、東半部及恆春半島有雨，其他地區轉為多雲的天氣。

曾昭誠表示，周五第1波東北季風增強，但影響不大，主要降雨區域在大台北、東半部及恆春半島，其他地區多雲；周日台灣北邊有微弱低氣壓通過，周日至下周一（5、6日）北部、東半部有短暫降雨。

下周一（6日）第2波冷空氣南下，但低氣壓離開，環境轉為乾冷，降雨不明顯。

溫度方面，曾昭誠指出，周日前各地溫度沒有明顯變化，北部夜晚、清晨低溫約15至17度，白天高溫北部17至19度，中南部20至22度。

下周一起溫度一天比一天低，影響時間持續到下周五（10日）。下周二、下周三（7、8日）北部、宜蘭低溫降至13、14度，中南部清晨受到輻射冷卻影響，低溫也降至13、14度，白天高溫則在20度以下，全台降溫明顯有感，且這波冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團等級。