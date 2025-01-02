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健康你我他／婆媳無法手作 烏魚子成絕響

聯合報／ 文／李政達（台南中西）
烏魚隨冷氣團南下時，婆媳倆均可藉此賺到一筆可觀的年終，犒賞自己和家人。圖／李政達提供
烏魚隨冷氣團南下時，婆媳倆均可藉此賺到一筆可觀的年終，犒賞自己和家人。圖／李政達提供

烏魚是迴游性魚類，又稱信魚，每年冬至前後都會迴游至台灣近海產卵。 耆宿相傳，迴游至台灣的烏魚必須拜過王城（安平古堡），才是最肥美，魚卵最飽滿的時候。

母親來自近海貧脊漁村，在「水仙宮市場」經營魚貨生意超過半世紀。每至歲末年終，母親會做些烏魚子分享親友，那時漁業資源豐沛，傳承自外公祖傳醃製烏魚子的祕法，吃過的人都讚不絕口。

野生烏魚子的製作過程極費工，新鮮的烏魚卵巢取下清洗後，要去除魚卵薄膜上的血管去腥，太用力會破，力道不夠又刮除不了，且又需兼顧時效保有鮮度，加上補漏、上鹽、壓板等一道道繁複手續，既是細活又是粗重的工作。

母親年過八旬後體力日衰，適逢內人自公職退休，在母親有標到烏魚的日子，內人只得穿起膠鞋捲起衣袖，分擔老人家的辛勞，幾年下來駕輕就熟深得母親精髓。烏魚隨冷氣團南下時，婆媳倆均可藉此賺到一筆可觀的年終，犒賞自己和家人。可惜近年漁業資源匱乏，台灣近海捕撈到的野生烏魚愈來愈少。

信魚無信，兩年前內人動了髖關節置換手術，母親也發現輕微失智，壓烏魚子的板子也收起，前陣子北漂的女兒返家說：「好多吃過奶奶烏魚子的朋友都在問，為什麼不再做烏魚子了？」我們夫妻倆對望一眼，心中思忖這老天賞賜的美味只怕要成為絕響。

冷氣團 母親 烏魚子

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