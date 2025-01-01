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本周水氣最盛日子是明天 全台有雨「西半部山區、宜蘭」雨勢較大

中央社／ 台北1日電
氣象署今天表示，明天是本週水氣最盛的一天，全台有雨，其中西半部山區、宜蘭有局部較大雨勢；5日前北部低溫約攝氏15度，6日起大陸冷氣團南下，氣溫再降1、2度。聯合報記者／林伯東 攝影
氣象署今天表示，明天是本週水氣最盛的一天，全台有雨，其中西半部山區、宜蘭有局部較大雨勢；5日前北部低溫約攝氏15度，6日起大陸冷氣團南下，氣溫再降1、2度。聯合報記者／林伯東 攝影

氣象署今天表示，明天是本週水氣最盛的一天，全台有雨，其中西半部山區、宜蘭有局部較大雨勢；5日前北部低溫約攝氏15度，6日起大陸冷氣團南下，氣溫再降1、2度。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天持續受南方雲系影響，也是本週降雨情況最顯著的一天，全台都有降雨機會，西半部山區、宜蘭地區可能有局部較大雨勢。

曾昭誠表示，3日南方水氣減少，但東北季風增強，大台北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨；4日東北季風持續影響，水氣稍減，迎風面仍有零星短暫雨，西半部天氣轉多雲到晴。

曾昭誠指出，5日東北風減弱，但台灣北方有部分水氣移入，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

曾昭誠說，預估6日起大陸冷氣團南下，這波冷空氣可能持續至10日，但水氣少、各地偏乾冷，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，曾昭誠提到，5日之前各地氣溫變化不大，北部、宜蘭平地早晚低溫約15度，中南部約16、17度，白天北部、宜蘭高溫約17至19度，中南部約20度左右。

曾昭誠表示，6日冷氣團南下，預估7、8日低溫約13度，白天15至17度，但後期冷氣團強度仍有不確定性，需持續觀察。

曾昭誠說，明天至3日清晨，若溫度及水氣配合，3500公尺以上高山有可能降雪，山區易有結冰或霧淞；6日起雖然有冷氣團南下，但水氣少，目前資料顯示降雪的機會不高。

另外，曾昭誠提醒，4日晚間至5日清晨西半部地區有局部低雲或霧，影響能見度。

低溫 冷氣團 氣溫

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