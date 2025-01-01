魚夫肝癌病逝…醫直呼可惜：未做到「4個字」心中滿滿的無力感

政治漫畫家「魚夫」（本名：林奎佑）2天前因肝癌病逝，享壽65歲。肝癌醫學會常務理事陳冠仰說，國人好發肝癌多為慢性肝炎影響，包括B、C型肝炎，但常見患者以工作忙碌為藉口，沒有「定期追蹤」，但當出現腹痛症狀就醫，檢查多已是肝癌末期，每每遇到這類患者，心中真的是「滿滿的無力感」。

陳冠仰說，國人好發肝癌多為慢性肝炎影響，包括B、C型肝炎，占比高達8、9成；據統計，全國目前B肝帶原者約3、400百萬人，C肝患者達30、40萬人。另，酒精性肝炎引起的肝癌僅占少數。

臨床發現，B、C型肝炎患者常以工作忙碌為藉口，沒有「定期追蹤」。陳冠仰說，台灣醫療進步，B、C型肝炎患者應每6個月進行抽血、超音波檢查，抽血檢查包括胎兒蛋白等指標，嚴重肝硬化者，更應每3個月檢查一次。如超音波檢查發現異狀，可用電腦斷層、磁振造影檢查，目前肝癌發生率已降至十大好發癌症的第4位。

其實，肝癌病情進展不快，依醫學文獻研究，估算一顆肝癌腫瘤從看不見到看得見，約需4.6個月，但陳冠仰說，很多人覺得不會那麼倒霉，忽略了沒有定期追蹤，直到出現腹痛症狀就醫，多半已是晚期，原因是肝臟只在表面包膜才有神經，因此，感到腹痛症狀時，肝腫瘤往往已經長的很大了。

陳冠仰曾收治一名北部大學教授，因腹部疼痛、不適就醫，檢查結果為肝癌末期。問診時，得知該名教授自知是B肝帶原者，但因工作很忙，到處開會、教學，無暇接受定期檢查，確診時已到了晚期，不幸於三個月後離世。

陳冠仰表示，不少民眾請假出國遊玩，卻很少聽到為了檢康檢查而請假。肝癌稱為沉默的殺手，呼籲民眾一定要定期檢查，聽到魚夫肝癌病逝「真的滿可惜的 」。

「肝癌治療希望愈早愈好。」陳冠仰說，醫師希望找出小於2公分的肝癌腫瘤，加以治療，透過定期追蹤，就能及早發現，治療方式有無線射頻電燒、微波治療、手術等，醫師最怕「病人不追蹤、不治療」延誤病情。

陳冠仰建議，B肝帶原者一定要定期追蹤，若出現疲倦、胃口差、尿液顏色黃等症狀，應盡速就醫，且檢查都有健保給付，不要拖到最後「那真的是來不及了」，臨床上，這類肝癌末期患者很多，如果病人沒有定期追蹤，心中真是「滿滿的無力感」。

消化內科醫師方冠傑說，民眾應養成定期健檢的習慣，「一定要早期發現、早期治療」，一旦出現腹痛、食欲不振及體重上升或下降、噁心嘔吐、眼白泛黃、腳腫等不適症狀，務必盡速就醫。