華航2025年再展新氣象 開放女性一線同仁穿著褲裝制服

華航（2610）2025年再展新氣象，成立65年以來首度開放女性一線同仁穿著制服褲裝，首批一線服務人員褲裝制服於2025年元月一日上線，未來員工可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服；華航重視職場性別平權，新褲裝製服也代表華航永續經營再上層樓。

中華航空樹立職場性別平等里程碑，順應全球航空業趨勢，女性一線服務人員褲裝制服於1日上線，包括松山機場、桃園機場、高雄機場之運務員、票務人員及空服員，可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服，讓員工在適合個人的舒適感受下，達到工作品質提升。

華航開放現有女性褲裝制服，供一線服務人員選用，空地勤人員可依需求增加褲裝為制服選項，褲裝制服陸續發放，首批於今日開始穿著，現行褲裝及裙裝制服設計，皆以工作安全及便利性為前提，材質上採用防靜電布料製作，以因應乾燥容易產生靜電的工作環境，未來員工可根據執勤工作內容或天候等因素，自由選擇兩款制服輪流使用。

現職空服員分享道，褲裝制服有讓人耳目一新的感受，在兼具優雅端莊的同時，讓員工在工作上更加俐落帥氣，例如在執行蹲下取物、調整機上行李、俯身問候旅客、客艙內清潔等工作時，能更有安全感，在天氣寒冷的國家也可以更舒適，將會根據工作內容或氣候因素，選擇適合自己的制服選項。

地勤人員則認為實際穿上褲裝制服後，材質及剪裁舒適合身，除了於冬季執勤時能增加保暖度，當在執行行李作業，或是必須至機坪進行督查等項目時，工作體驗可以更加靈活，對於制服有多一種選擇給予公司正向肯定。