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影／華航女性褲裝制服上線！未來可選擇穿褲裝或裙裝 員工讚實用又靈活

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空女性一線服務人員褲裝制服於今天上線，包括松山機場、桃園機場、高雄機場之運務員、票務人員及空服員，可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服。記者黃仲明／攝影
中華航空女性一線服務人員褲裝制服於今天上線，包括松山機場、桃園機場、高雄機場之運務員、票務人員及空服員，可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服。記者黃仲明／攝影

華航空女性一線服務人員褲裝制服於今天（1日）上線，包括松山機場、桃園機場、高雄機場之運務員、票務人員及空服員，可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服。華航表示，順應全球航空業趨勢，讓員工在適合個人的舒適感受下提升工作品質，樹立職場性別平等里程碑。

華航指出，開放現有女性褲裝制服，供一線服務人員選用，空地勤人員可依需求增加褲裝為制服選項，褲裝制服陸續發放，首批於今天開始穿著，現行褲裝及裙裝制服設計，皆以工作安全及便利性為前提，材質上採用防靜電布料製作，以因應乾燥容易產生靜電的工作環境，未來員工可根據執勤工作內容或天候等因素，自由選擇兩款制服輪流使用。

在華航服務超過20年的空服員黃慧甄說，空服員的工作本身就需要蹲下、彎腰、走動跟站立，穿褲裝比較靈活便利，穿著裙裝也比較容易有走光的風險。以前都羨慕外籍航空公司的女性空服員可以選擇褲裝，尤其是冬天飛到歐美這些地區時，只穿絲襪根本不保暖

黃慧甄表示，公司設計的褲子很保暖，在冬天的現在很實用，過去如果穿著裙裝的話，下半身都只有穿絲襪而已，在交通車上就會非常冷，空服員還要另外準備小圍巾蓋在腿上，今天穿褲裝搭乘交通車到機場的路上，相較之前的裙裝溫暖很多。

另外一名空服員許嘉倫指出，感謝公司願意與時俱進的更改，讓空服員覺得職場是友善的，在飛機上執勤穿著褲裝，靈活度跟便利性都會較好，雖然設計美醜很主觀，但「我覺得我穿起來很好看」。

中華航空女性一線服務人員褲裝制服於今天上線，已有空服員執勤時選擇穿著褲裝。記者黃仲明／攝影
中華航空女性一線服務人員褲裝制服於今天上線，已有空服員執勤時選擇穿著褲裝。記者黃仲明／攝影
華航此次開放女性一線同仁穿著制服褲裝，除延續華航一貫的溫柔婉約，更展現了現代女性幹練有型的專業風範。記者黃仲明／攝影
華航此次開放女性一線同仁穿著制服褲裝，除延續華航一貫的溫柔婉約，更展現了現代女性幹練有型的專業風範。記者黃仲明／攝影
中華航空女性一線服務人員褲裝制服於今天上線，員工可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服。記者黃仲明／攝影
中華航空女性一線服務人員褲裝制服於今天上線，員工可依個人意願或工作內容所需，於執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服。記者黃仲明／攝影

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