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香蕉收入保險3月底截止 農業部籲蕉農把握投保

中央社／ 台北1日電
香蕉示意圖，圖為香蕉在旗山三龍宮廟埕堆成小山高。聯合報資料照，記者徐白櫻／攝影
香蕉示意圖，圖為香蕉在旗山三龍宮廟埕堆成小山高。聯合報資料照，記者徐白櫻／攝影

為分散農業經營風險，農業部提醒香蕉收入保險從109年開辦起迄今，每年都出險理賠，114年度的香蕉收入保險已經開賣，至3月底截止，呼籲試辦地區的蕉農把握期限投保。

風災來襲，常有香蕉受損，產銷失衡也會導致價格波動。農業部發布新聞指出，今年度新增苗栗縣苗栗市、彰化縣社頭鄉、台南市山上區及高雄市鳥松區等4個試辦地區，目前全台有14縣市、108家農會、138個鄉（鎮、市、區）是香蕉收入保險試辦地區，呼籲農民投保。

為鼓勵農民投保，農業部表示，近年陸續放寬投保資格、簡化投保措施，包括修正放寬「混種、間作不得投保」的規定，蕉農種植密度符合當地慣行栽培常態即可，平地種植株數為8成、山坡地為7成以上。

已免除實耕者投保所需檢附租約等佐證文件，農業部說，僅需明確填寫地號、地段及投保面積等即完成投保，並建置投保資訊系統，開放同一縣市內得跨鄉鎮投保，藉此加速作業流程、便利農民投保。

農業部指出，今年度的保險持續試辦產量係數1.1方案、高屏地區春夏蕉方案（價格採2月至9月高屏地區青蕉產地平均價格），並持續補助50%保險費。且投保香蕉田區具產銷履歷、有機驗證或同一要保人總投保面積達3公頃以上者，提高保險費的補助至60%，以及有部分縣市有加碼補助，可大幅減輕農民負擔。

香蕉收入保險開辦迄今，每年都有出險理賠，農業部統計，累計至112年理賠512件、金額達2546萬元。另外，全台農業保險已開發28種品項、44張保單。

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