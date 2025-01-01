華航首批「女性褲裝制服」今亮相 空姐讚：優雅端莊又俐落

中華航空樹立職場性別平等里程碑，順應全球航空業趨勢，女性一線服務人員褲裝制服在今天上線，包括松山機場、桃園機場、高雄機場之運務員、票務人員及空服員，可依個人意願或工作內容所需，在執勤時選擇著用褲裝或裙裝制服。女空服員說，褲裝的質感舒適，剪裁貼身俐落，執行蹲下取物時比穿裙裝更有安全感。

華航開放現有女性褲裝制服，供一線服務人員選用，空地勤人員可依需求增加褲裝為制服選項，褲裝制服陸續發放，首批在今天開始穿著，現行褲裝及裙裝制服設計，皆以工作安全及便利性為前提，材質上採用防靜電布料製作，以因應乾燥容易產生靜電的工作環境，未來員工可根據執勤工作內容或天候等因素，自由選擇兩款制服輪流使用。

邱姓女空服員說，如果飛行的目的地是比較寒冷的地方，就會選擇穿褲裝來保暖，穿著褲裝時活動度大，工作時若執行蹲下取物、調整機上行李、俯身問候旅客、客艙內清潔等工作時，能更有安全感。林姓女空服員說，實際穿著褲裝制服，感覺比發行前的想像更理想，有讓人耳目一新的感受，優雅端莊的同時，在工作時更加俐落。

地勤人員說，實際穿上褲裝制服後，材質及剪裁舒適合身，除了於冬季執勤時能增加保暖度，當在執行行李作業，或是必須至機坪進行督查等項目時，工作體驗可以更加靈活，對於制服有多一種選擇給予公司正向肯定。

華航高雄分公司總經理黃世惠說，褲裝需求的數量大，材質也較好，製作需要較長的時間，將會讓同仁登記需要的數量，發放時會採取「南北均衡」平均分配。