金門雙鯉湖首度迎黑天鵝嬌客 連日吸引民眾圍觀

金門金寧鄉雙鯉湖這兩天迎來美麗嬌客「黑天鵝」，這隻已連續3天停留在湖面上，悠然自得模樣吸引不少民眾前來觀賞，甚至有不少善心阿嬤拿饅頭、麵包餵食，成為當地最新的生態話題。因為牠不怕生，金門又沒黑天鵝，不少人研判牠可能是從一海之隔的廈門飛過來的。

據觀察，這隻黑天鵝不僅全身羽毛烏黑亮麗，動作間散發著高貴氣質，且牠對人群毫不畏懼，每天都有熱心的當地阿嬤攜帶麵包餵食，黑天鵝還會主動靠近取食，與民眾親密互動，阿嬤都說「牠很可愛、很乖」，場面十分溫馨。

有民眾猜測，這隻黑天鵝可能是從廈門的動物園或私人飼養場所逃脫後，飛越海峽來到金門，因為黑天鵝並非本地物種，更不可能從遙遠的澳洲飛來。不過，牠的意外現身，讓原本就富有生態特色的雙鯉湖更加熱鬧，成為不少人拍照的熱門打卡點。

有生態專家提醒民眾，切勿餵食麵包等加工食品，這可能對黑天鵝的健康造成負面影響。金門縣政府農林處建議，若想餵食，可以選擇水草、穀物或專用飼料，確保牠獲得適合的營養