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金門雙鯉湖首度迎黑天鵝嬌客 連日吸引民眾圍觀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉雙鯉湖這兩天首度迎來一位嬌客～黑天鵝，這隻不速之客已連續3天停留在湖面上，悠然自得的模樣吸引了不少民眾前來觀賞，成為當地最新的生態話題。圖／民眾提供
金寧鄉雙鯉湖這兩天首度迎來一位嬌客～黑天鵝，這隻不速之客已連續3天停留在湖面上，悠然自得的模樣吸引了不少民眾前來觀賞，成為當地最新的生態話題。圖／民眾提供

金門金寧鄉雙鯉湖這兩天迎來美麗嬌客「黑天鵝」，這隻已連續3天停留在湖面上，悠然自得模樣吸引不少民眾前來觀賞，甚至有不少善心阿嬤拿饅頭、麵包餵食，成為當地最新的生態話題。因為牠不怕生，金門又沒黑天鵝，不少人研判牠可能是從一海之隔的廈門飛過來的。

據觀察，這隻黑天鵝不僅全身羽毛烏黑亮麗，動作間散發著高貴氣質，且牠對人群毫不畏懼，每天都有熱心的當地阿嬤攜帶麵包餵食，黑天鵝還會主動靠近取食，與民眾親密互動，阿嬤都說「牠很可愛、很乖」，場面十分溫馨。

有民眾猜測，這隻黑天鵝可能是從廈門的動物園或私人飼養場所逃脫後，飛越海峽來到金門，因為黑天鵝並非本地物種，更不可能從遙遠的澳洲飛來。不過，牠的意外現身，讓原本就富有生態特色的雙鯉湖更加熱鬧，成為不少人拍照的熱門打卡點。

有生態專家提醒民眾，切勿餵食麵包等加工食品，這可能對黑天鵝的健康造成負面影響。金門縣政府農林處建議，若想餵食，可以選擇水草、穀物或專用飼料，確保牠獲得適合的營養

古寧頭居民李俊龍表示，雙鯉湖作為金門的重要濕地，不僅提供了良好的生態環境，還吸引了許多珍稀鳥類的光臨，此次黑天鵝的出現，為當地增添了一抹自然之美，如果牠繼續停留，或許能成為雙鯉湖生態觀光的亮點之一。

金寧鄉雙鯉湖這兩天首度迎來一位嬌客～黑天鵝，這隻不速之客已連續3天停留在湖面上，悠然自得的模樣吸引了不少民眾前來觀賞，甚至不少善心人士餵食麵包。圖／民眾提供
金寧鄉雙鯉湖這兩天首度迎來一位嬌客～黑天鵝，這隻不速之客已連續3天停留在湖面上，悠然自得的模樣吸引了不少民眾前來觀賞，甚至不少善心人士餵食麵包。圖／民眾提供
金門金寧鄉雙鯉湖這兩天迎來一位美麗的嬌客～黑天鵝，悠然自得的模樣吸引了不少民眾前來觀賞。圖／民眾提供
金門金寧鄉雙鯉湖這兩天迎來一位美麗的嬌客～黑天鵝，悠然自得的模樣吸引了不少民眾前來觀賞。圖／民眾提供

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