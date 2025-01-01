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確保春節雞蛋正常鋪貨 產業自擬配套、推進清消

中央社／ 台北1日電

月底將進入農曆春節農業部今天表示，產業界為確保雞蛋正常鋪貨，自主提出添置塑膠箱預備放置各牧場盛裝使用的方案，並稱會落實清洗、消毒，將有助於提升疫病防治。

2019年春節曾因雞蛋鋪貨不到位發生過缺蛋問題，加上最近幾個月來，國產雞蛋供過於求、賣壓大，農業部告訴中央社記者，因為春節期間運送業者也要休息，產業界擔心影響鋪貨，自主向農業部提出配套方案。

農業部說明，產業界的方案是增加購置商用塑膠箱，即可盛裝200顆、20台斤重的規格，預先放置到各蛋雞場，隨時有產出時裝蛋用，以方便運輸業者隨時取貨、運輸，希望獲得農業部政策補助。

不過實務運作上，農業部有所考量，農業部說，首先，塑膠箱不是國外慣用的一次性紙盒包裝，加上業界使用塑膠箱的現況紛亂，會互相取走不是自己提供的塑膠箱，產生交雜使用情況，不利疫病防治的生物安全落實，恐須檢視。

為此，產業界也進一步允諾，有研議規劃改用租賃方式，這樣一來就可以回收、循環使用，落實清洗、消毒。農業部說，近期將討論具體作業方式。

春節 農業部 雞蛋

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