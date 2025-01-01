各地跨年煙火吸引人潮群聚 疾管署：病毒活躍速打疫苗

昨天為跨年夜，大批人潮湧進各地欣賞煙火，類流感、流感、新冠等疫情蠢蠢欲動。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，相關疫情將會有上升趨勢，目前持續監控，疾管署今天起開放全民接種流感疫苗，並於自去年12月15日至今年2月28日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，呼籲醫師審慎使用抗生素，避免患者產生抗藥性。

抗生素抗藥性一直是世界衛生組織（WHO）關注的問題，疾管署也持續關注抗生素抗藥性的相關計畫，一般來說，抗生素用途為治療細菌，但就抗藥性來說，不論是治療細菌、病毒的藥物都可能出現抗藥性，如抗流感病毒藥物、新冠抗病毒藥物出現抗藥性時，恐會影響治療效果，對治療疾病沒有幫助，因此抗生素、抗病毒藥物須適當管理，讓藥物發揮應有的療效。

曾淑慧說，現在正值流感流行季節，疫情也有上升趨勢，上月4日表示，經衛福部傳染病防治諮詢會-流感防治組委員討論決議，自去年12月15日至今年2月28日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象。

曾淑慧指出，跨年夜過後，相關疫情會有上升趨勢，仍會持續監控，但如一般感冒是病毒感染可以自然痊癒，並非一定要用抗流感藥物，而抵抗病毒最好的方法是盡速接種疫苗，在人潮擁擠的地方，也應該戴口罩，降低群聚風險，避免感染。