江坤宇、王志煊客語發聲 祝福2025新年快樂

客家委員會今天在臉書分享2支影片，分別由棒球國手、世界12強棒球賽中的中繼投手王志煊與游擊手江坤宇以客語錄製賀詞，祝福2025新年快樂。

影片中，2人都表示很高興在這次世界棒球12強賽中，為台灣贏得世界冠軍，讓世界看見台灣；江坤宇以四縣腔祝福「打出好球、守護台灣」，王志煊則以海陸腔說「一起全力投出台灣的奇蹟」。

客委會發布新聞稿表示，同樣出生於客籍家庭的兩位球星，在球場上憑藉出色表現為台灣奪得世界棒球12強賽冠軍，而此次合作，是他們首次於鏡頭前的講客語初體驗。

客委會說，兩位球星的身分不僅代表運動員的專業精神，更象徵客家子弟在國際舞台上的卓越表現，為台灣贏得榮耀的同時，也展現了客家之力。