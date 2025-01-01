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2025年元旦寶寶 台北長庚+林口長庚僅接生4人
揮別2024年、迎接2025年，台灣少子化情形愈來愈嚴峻，北部多家醫院今天接生的元旦寶寶人數，不僅都是個位數，還低於5人以下。台北長庚加上林口長庚今天上午接生的總數僅有4人，國泰醫院的總院加上汐止國泰、新竹國泰總計接生3人，輔大醫院則有1名元旦寶寶。台北長庚醫院講師級主治醫師陳彥廷表示，每年都會詢問產婦有無意願要生元旦寶寶，今年清一色回答「沒有」，且今天台北長庚的接生數僅2人，與平時相比的接生數都還少。
根據長庚醫院統計，截至今天上午11點半，台北長庚總計有2名元旦寶寶，皆是女孩、自然產；林口長庚也有2名元旦寶寶，為1名男孩與1名女孩，也都是自然產。兩家醫院總計待產的孕婦有9人。
而國泰醫院統計，包含總院、汐止國泰、新竹國泰，目前接生3名元旦寶寶，分別是1男2女，皆為自然產，還有7人待產中。輔大醫院今天則迎接1位元旦寶寶，男性、自然產。
陳彥廷表示，台北長庚目前正在整修中，產科從去年起與中山醫院借產房，截至目前為止，台北長庚接生2名元旦寶寶，1名產婦待產中。他說，今年元旦的接生人數與平時相比還少，平時一天大約接生3到5名寶寶，今天僅接生2人，加上1名待產，可能只有3人。
陳彥廷說，這幾年的產婦都講求「自然」，會指定「時辰」，但通常不會指定節日，如元旦、國慶、耶誕節等，通常父母不太希望孩子的生日與節日撞期，因此一個月前詢問可能會在元旦生產的產婦，有沒有要指定在元旦產子，清一色回覆「沒有」。
陳彥廷觀察這幾年小孩出生的狀況，平均每個月台北長庚可以接生110到120名新生兒，但每天的接生數都非常極端，時常是一天接10個以上，但隔天卻只接1名寶寶，他笑說，產科常常會說，老天爺的送子鳥車車，應該是滿車才發車，都是用「一批一批」送來人世間鮮少落單。
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