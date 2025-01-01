不孕症名醫預測台灣少子化會更嚴重 國人不敢結婚是主因

台中市茂盛醫院清晨迎來1位元旦寶寶，但院長李茂盛感嘆說，跟12年前的龍年22萬9481人出生相比，去年新生兒人數恐低於13萬人，堪稱史上最慘淡的龍年。預測未來5年內，新生兒人數恐會掉到12.5萬人，顯見台灣少子化的嚴重程度。

李茂盛說，根據內政部統計，2020以來的出生人口數是16萬5249人(死亡人數17萬3067人)、15萬3820人(死亡人數18萬4172人)、13萬8986人(死亡人數20萬8438人)、13萬5571人(死亡人數20萬5575人)，去年的1至11月有12萬2360人，但全年度有可能比去年還要低，連續5年持續破底的趨勢令人怵目驚心。

他說，遇過龍年最大出生潮是1976年，有超過42萬個新生兒誕生，12年前的龍年也有22萬9481人，少子化實在太嚴重了。除了少子化，台灣人口老化的速度已占全球前10名，國發會預計2047年台灣人口老化速度，將超車日本，且台灣人口在2070年將大少3成。而且，每1位青壯年需扶養1位老年人，各類產業將面臨勞動力不足、稅基減少，尤其是台灣人非常倚賴的健保更無法運作。

李茂盛說，國人不敢結婚，導致生育數下降，是少子化的主因。台灣的家庭結構以小家庭為主，照護人力不足。再者，長年房價居高不下，去年甚至不降反升，不敢買房就不敢生小孩。若是傾全力買了房，就排擠教養費用。

他認為，長久之計是政府要推出房價軟著陸、廣建社宅、落實孩童國家養、建立友善職場、鼓勵男性投入家務及育兒工作等具體作為。若備孕超過半年，現已可以申請國健署的試管補助，台灣的人工生殖技術懷孕率平均35%，名列世界第2，僅次美國。已婚夫妻應及早求助，把握備孕黃金期。

這位元旦寶寶是剖腹生下，重2900公克。醫院為了迎接今天出生的未來主人翁，特別準備了「荷包蛋」抱枕送給寶寶們，並在嬰兒室佈置小國旗，與114歲的到來一起同歡。李茂盛說，該院去年元旦接生7個元旦寶寶，目前還有7位孕婦待產中，希望今年不要破底。