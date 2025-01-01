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傳藝金曲獎元旦起開放報名 總獎金385萬元

中央社／ 台北1日電

傳藝金曲獎邁入第36屆，即日起至2月8日受理報名，獎項總獎金高達新台幣385萬元，預計8月舉行頒獎典禮，盼繼續凝聚台灣表演藝術界與音樂界，成為傳承文化根基的耀眼舞台。

國立傳統藝術中心指出，凡於2024年1月1日至12月31日間首次發行的傳統暨藝術音樂專輯及正式公開展演的戲曲作品均可報名參賽。

秉持傳藝金曲獎的傳統，音樂類和戲曲表演類依舊保留其主要的獎項安排，音樂類獎項涵蓋4大類別專輯獎及7項個人獎；戲曲表演類則包括6項個人獎，及「最佳年度作品獎」、「評審團獎」，特別獎部分則持續接受各界推薦提名，獎項總獎金為新台幣385萬元。

此外，本屆因應時代變遷與表演形式的多樣性，主辦單位進行若干調整與新增規範，隨著線上演出形式的日益普及，戲曲表演類特別補充規範，明確要求報名的線上演出作品需為實體演出的同步直播，以確保參賽作品的專業性與完整性。

傳藝中心表示，作為國內傳統表演藝術與音樂領域的最高殿堂，傳藝金曲獎自設立以來一直肩負著活絡傳統與藝術音樂、戲曲生態的重要使命。獎項設置注重傳統文化與現代創意的結合，涵蓋範疇廣泛，從原住民歌謠、民族音樂到跨界音樂，再到京劇、歌仔戲、布袋戲等多元戲曲形式，不僅肯定創作者在傳承與創新上的努力，也期許透過平臺的國際化運作，讓更多人看見台灣傳統藝術的精彩與多元。

有意角逐第36屆傳藝金曲獎者，請至傳藝金曲獎官網詳閱報名須知及獎勵辦法等資訊，完成線上報名後，於2月8日前（特別獎推薦時間至2月28日止），將紙本報名表及實體參賽作品寄送至國立傳統藝術中心台灣音樂館。

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