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去年醫學中心評鑑結果呼之欲出 衛福部預計近期公告

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
去年醫學中心評鑑結果，是否如台北區、北區新增醫學中心，衛福部近期將對外公布。本報資料照片
去年醫學中心評鑑結果，是否如台北區、北區新增醫學中心，衛福部近期將對外公布。本報資料照片

衛福部去年2月公布2023年台北區、北區醫學中心評鑑結果，台北區新增台北慈濟醫院、雙和醫院兩家醫院，北區新增新竹台大分院，打破全國維持多年的19家醫學中心，新增至22家醫學中心。隨之，中區、南區、高屏區醫學中心評鑑登場，是否如台北區、北區新增醫學中心，衛福部近期將對外公布。有消息指出，去年醫院評鑑結果將是維持現狀，不再新增醫學中心。

去年2月公布結果時，外界質疑，衛福部打破醫學中心家數天花板，時任衛福部長薛瑞元說，「這不算打開家數限制，而是增額。」台北區增額兩家，原因為分數接近，幾乎「同燈同分」，這也是評鑑延後公布的主因。

但監察院去年10月，針對衛福部未依作業程序辦理112年醫院評鑑，反將台北區醫學中心由8家增加為10家，有違衛福部醫學中心評定原則，傷害建立不易的醫院評鑑公信力，通過糾正案。

去年中區、南區、高屏區醫學中心新增評鑑醫院，包括雲林台大醫院、大林慈濟醫院、義大醫院等，均想擠進醫學中心行列；據了解，目前醫學中心評鑑已經完成，衛福部近日就會對外公布，但受到監察院糾正案影響，衛福部對這次醫學中心評鑑格外謹慎，目前有消息指出，最後將會是維持現狀，不再新增醫學中心。

去年監察院糾正案通過時，就有醫界人士指出，監察院糾正案代表了「醫界心聲」，衛福部去年增設醫學中心的決定，傷害了醫策會的公信力，當時衛福部長薛瑞元曾說，去年的醫學中心評鑑將比照前一年模式，若評鑑分數十分接近，不排除增額錄取，但糾正案通過後，就有可能會出現變數，而去年挑戰成為醫學中心的醫院成最大苦主。

研判評鑑結果應有兩種模式，第一、各醫院評鑑分數沒有所謂的誤差範圍，不再增設醫學中心；第二、即使各醫院評鑑分數誤差範圍小，但依規定就是不增設，如今是否增設，成為現任部長邱泰源的一大考驗。

依以往醫學中心評鑑公布時程，應在該年12月31日公布，但去年2月7日公布台北區、北區醫學中心評鑑結果為農曆年前2天，當時部長薛瑞元說，延後原因是醫院間分數接近，必須加以考量，而去年醫學中心評鑑結果，是否也於農曆年前夕公布，令人好奇。

全國目前22家醫學中心為，台北區評定10家醫學中心，包括台大、北榮、三總、馬偕、新光、國泰、萬芳、亞東外，新增台北慈濟及雙和醫院兩家。北區則因區域人口數增加，在林口長庚外，新增新竹台大分院；中區為台中榮總、中國附醫、彰基、中山附醫；南區為奇美、成大；高屏區為高雄榮總、高雄長庚、高醫附醫；東區為花蓮慈濟。

台大醫院 衛福部 醫學中心

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