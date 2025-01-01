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魚夫肝癌病逝 醫師：明顯症狀多已晚期、這1族群最危險

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
政治漫畫家「魚夫」林奎佑，2024年12月30日肝癌過世，享壽65歲。本報資料照片
政治漫畫家「魚夫」林奎佑，2024年12月30日肝癌過世，享壽65歲。本報資料照片

政治漫畫家「魚夫」2天前因肝癌病逝享壽65歲，據悉，近期與魚夫接觸過的友人指出，明顯感受到他的氣色變差、膚色變暗，後續得知他經常進出醫院，不料病情急轉直下，後而傳出死訊。台大醫院內科部胃腸肝膽科李宜家說，肝臟是無聲的器官，當出現明顯症狀時，通常都已是晚期，目前台灣肝癌最大的風險因子為「慢性肝炎」的患者，呼籲即使肝指數正常，也應該每半年追蹤一次。

李宜家表示，肝癌早期完全沒有症狀，當出現症狀時，如腹部不明原因突起、皮膚變暗沉或皮膚變黃、眼白變黃、氣色變差等，此時肝癌腫瘤都已經壓迫到周邊其他器官，腫瘤公分數都已經太大，甚至部分癌細胞都已經轉移，因此，要透過「症狀」作為提醒罹患肝癌的方式，是完全不可行的。

李宜家表示，台灣目前的肝癌患者，最大的危險因子還是在慢性肝炎，如B肝、C肝，近年因為有C肝新藥，加上政府的支持，C肝已逐步消滅，但B肝目前尚未有可以完全排除病毒的藥物，僅能協助降低肝臟發炎，避免發生肝硬化、肝癌的風險。

其餘的風險因子，還有愛喝酒所引起的「酒精性肝炎」以及近年全球都在討論的「脂肪肝」。李宜家表示，酒精性肝炎的防範方式就是「戒酒」，近年愈來愈多的研究顯示，酒精成癮者除了可以透過醫療介入以外，加入心理治療能更有效戒斷酒精成癮行為；而脂肪肝的成因與肥胖、代謝疾病症候群有關，可從飲食控制、運動等著手。

李宜家指出，肝癌晚期的患者，通常從發現到死亡，平均約半年到一年，發展相當快速，他呼籲，如果本身是B、C肝的患者，即使肝指數都正常，還是建議每半年追蹤一次，如果肝指數起起伏伏者，則建議3個月左右回診一次，確保肝臟功能無虞。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

C肝 患者 肝癌

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