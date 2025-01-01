網傳「雞蛋+蜂蜜=結石」 醫師批亂傳 9成結石是鈣結石

網路謠傳「雞蛋不能與柿子或蜂蜜一起吃會產生結石」，食藥署闢謠專區指出，雞蛋加上柿子或蜂蜜，吃進肚子後，最多只會形成「較大的食物顆粒」，與結石毫無關係；林口長庚毒物中心主任顏宗海說，9成的結石都屬於「鈣結石」，看不出這3種食物，如何形成鈣的成分，他說，避免腎結石或是泌尿道結石，最好的方式是多喝水以及飲食均衡。

顏宗海表示，以腎結石為例，主要有4種成因，鈣結石、尿酸結石、感染引起結石、先天性異常的結石，其中以鈣結石最為常見，占整體腎結石的9成。 容易引起腎結石的對象，為成年男性，主要與飲食習慣有關，水喝太少、吃太多高鈉食物或高普林海鮮；女性並非不會腎結石，但人數相對少，會有腎結石的女性，通常有副甲狀腺亢進的疾病。

顏宗海表示，雞蛋、柿子及蜂蜜3者一起食用，未有任何成分與鈣有關，因此不構成腎結石的機會與風險；食藥署則指出，柿子含有豐富的花青素和單寧酸，於學理上可能與高蛋白質的食物結合，形成較大的食物顆粒，恐暫時影響腸胃的蠕動，降低消化吸收的效率。但這屬胃腸道正常的生理反應，與結石的形成無關。

顏宗海表示，避免腎結石建議，每天喝足夠的水量，以及適當的飲食，另外如果已經是腎結石的患者，不要完全不攝取鈣質，成人每天還是要攝取1000毫克的鈣質，但不建議再增加。