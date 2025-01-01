春節道路救援恐達高峰 遠通推「eTag停車」送道路救援

春節返鄉出遊最怕愛車半路拋錨而掃興，遠通電收今宣布，遠通攜手全鋒事業，自2025年旦起至年底，申辦「eTag自動儲值」加辦「eTag停車扣繳」的新舊用戶，皆可享10公里內免費道路救援，或選擇接電、送油、送水、換胎等急修服務一次，每月再加碼抽1名免費100公里道路救援服務及50名全鋒「洗金寶」洗車服務。

根據統計台灣每年道路救援需求總量約達50萬件，尤其集中於長假期間的返鄉與出遊高峰。遠通電收表示，今年春節連假長達9天，根據近年春節車流量數據，預估返鄉與前往風景區的車流量將比平日增加1至1.5倍，勢必推升道路救援需求量。

全鋒事業根據過往春節報修數據分析指出，「急修」和「特殊作業」需求特別明顯。其中「急修」以緊急接電、供油為大宗；而偏遠風景區及特殊路段，因路況較差提升救援難度，需動用「特殊作業」進行拖吊。建議車主在出發前，妥善規畫道路救援方案並進行全面車輛安全檢查。

全鋒事業指出，車主面對突發狀況時，最在意的是救援效率與專業性，而這往往成為旅程是否順利的關鍵因素，因此針對春節等長假期間會啟動專屬應變機制，確保救援資源即時調度與快速派遣，車主只需聯絡客服，即可享受從報案到問題解決的一站式專業服務。

遠通電收提醒。用路人於春節連假前，應預先辦好「 eTag自動儲值」及「 eTag停車扣繳」服務，除享有國道通行費9折優惠，還能有效解決因各縣市、風景區路邊停車費繳費方式不同所帶來的困擾，再搭配全鋒道路救援保障，讓春節出遊返鄉更安心、更便利。

目前市面上提供免費道路救援服務，主要管道包含信用卡特定卡友預先登錄或達消費門檻、新車出廠保固及購買保險（車險）等。

遠通電收表示，本次與全鋒合作，針對「eTag自動儲值加辦eTag停車扣繳」的新舊用戶，提供10公里內免費道路救援，或選擇接電、送油、送水、換胎等急修服務1次，適用期間長達1年。此服務涵蓋市區拋錨或國道上急需拖吊至最近修理點的需求，超出免費規格僅需補足差價。詳情請參閱活動網頁（ https://campaign.utaggo.com.tw/roadside-assist/index.html ）。

遠通提到，免費道路救援禮遇適用範圍，包含全台（不含離島）救援車輛所能行駛及作業之道路救援，含急修、拖吊救援及其相關服務；限領用小型牌照的小自客、廂型車及3.49噸以下的小貨車（含租賃車，不包含營業車），不包括超過3.5噸以上的貨車。